Het Covid-19 coronavirus is zich momenteel wereldwijd aan het verspreiden. Ook in ons buurland Frans-Guyana is het virus geconstateerd. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), heeft hiervoor verschillende maatregelen aangekondigd. Ook heeft het BOG een ‘hotline’ opengesteld voor het rapporteren van symptomen van het virus. Echter levert deze hotline niet het gewenste resultaat op. Een woordvoerder van de hotline bevestigt dit in gesprek met de krant. Deze zegt dat het BOG zelfs een besluit zal nemen of het dat aan het managementteam zal doorgeven. “Als er iets is, nemen wij zelf een besluit. Alleen zijn we in contact met ons managementteam”, aldus de woordvoerder. De voedseltechnoloog, Ricky Stutgard, om een reactie gevraagd, stelt dat de manier waarop het BOG te werk gaat, niet de correcte is. “De maatregelen genomen door Volksgezondheid zijn ‘soep met balletjes’! Telefonisch iemand inschatten, werkt niet! De persoon die belt, zou eerst geobserveerd moeten worden. De persoon zou zelf moeten langskomen”, aldus Stutgard. Ook geeft hij aan, dat het BOG deskundigen nodig heeft. Volgens Stutgard moet het BOG een voor-controle uitvoeren en nagaan, of de persoon in een risicogebied is geweest of contact gehad met een besmet persoon. “De deskundigen moeten zelf naar de mensen gaan voor een controle, en dat kan zelfs op twee meter afstand. De persoonlijke controle speelt hier een zeer belangrijke rol, want aangetoond is, dat je geen ziekteverschijnselen hoef te hebben om het virus te hebben”, stelde Stutgard. Ook stelt Stutgard dat het ministerie van Volksgezondheid de situatie niet serieus genoeg neemt. “Het ministerie komt met strenge maatregelen, maar binnen 24 uur worden die weer ingetrokken. Hoe serieus neem je de zaak dan? Zij creëren zelf paniek onder de samenleving. Want ze denken niet goed na!”, aldus Stutgard. Tot slot zei de voedseltechnoloog, dat burgers zichzelf zo goed als mogelijk moeten beschermen tegen het virus. Ook zei hij dat burgers op hun persoonlijke hygiëne moeten letten. “Mijn advies is dat burgers meer vitamines moeten gaan gebruiken. Vitaminen zijn boosters voor de weerstand, vooral vitamine B-complex. We moeten vooral de handen wassen of ontsmetten, alvorens we met name de geslachtsdelen, neus of de ogen aanraken. Hoesten in een wegwerp- tissue of kranten papier, in de boeg van de ellebogen zeker niet, want daar kan snot blijven hangen. Weg van toonbanken blijven of na gebruik nogmaals de handen ontsmetten. Het virus kan namelijk maximaal 5 dagen actief zijn. En vooral grote mensenmassa vermijden, want het virus kan je ook krijgen via waterdruppels in de lucht, bijvoorbeeld als iemand geniest heeft”, aldus Stutgard.