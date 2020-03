Volgens minister Antoine Elias van Volksgezondheid is er bij het Staats Zieken Fonds (SZF) geen brief verzonden door de ziekenhuizen bekend over een schuld van het fonds van 300 miljoen SRD. “Niet van de ziekenhuizen individueel en ook niet vanuit de Nationale Ziekenhuis Raad”. Dit stelde Elias maandagavond in De Nationale Assemblee. Volgens Elias is er wel een dispuut over het verhoogde tarief, waarbij het verschil nog in der minne moet worden geschikt. Ook bij de specialisten zouden er volgens Elias geen achterstanden zijn, behalve waar er nog een dispuut over is. De West heeft achter de hand weten te leggen op de brief van de voorzitter van de Nationale Ziekenhuizen Raad (NZR), Claudia Redan die in oktober 2019 werd verstuurd naar minister Elias. De brief luidt als volgt: “ De Nationale Ziekenhuis Raad heeft vele keren in woord en geschrift bij u aan de bel getrokken dat de ziekenhuizen met de achterhaalde ligdagtarieven (2013 laatste aanpassing) al lang niet meer uitkomen en dat de kwaliteit en continuïteit van de ziekenzorg zeer ernstig in het gedrang is. Samen met u zijn er steeds korte termijn oplossingen doorgevoerd ten einde de zorg in stand te houden. Helaas moeten wij wederom aan de bel trekken aangezien structurele maatregelen uitblijven en de ziekenhuizen via SZF vanaf februari 2019 slechts net genoeg middelen ontvangen om de loonkosten te dekken. Openstaande posten bij zowel lokale als buitenlandse leveranciers blijven oplopen bij de diverse ziekenhuizen. De bankschulden zijn toegenomen. Op 29 november 2018 is er in de Raad van Ministers een missive goedgekeurd betrekking hebbende op kapitaalinjectie ziekenhuizen om onze meest kritieke leveranciers te betalen. Echter is er tot op heden geen uitvoering gegeven hieraan. De leveranciers eisen nu niet slecht contante betalingen in te lopen. Het directe gevolg zal zijn bij het uitblijven van betalingen en het niet kunnen voldoen aan onze betalingsverplichtingen bij leverancies dat onherroepelijk afdelingen en diensten gesloten zullen worden, vanwege gebrek aan onder andere verbruiksartikelen. Inmiddels zijn de totale tegoeden van de ziekenhuizen bij het SZF op basis van de overeenkomst 16 april 2015 opgelopen tot boven de SRD 200 miljoen. Aan de andere kant zijn de totale schulden van de ziekenhuizen aan de crediteuren, leveranciers, medisch specialisten, bankinstellingen etc. uitgegroeid tot meer dan SRD 300 miljoen”, aldus de brief van het NZR.