Al weken gaan er geruchten met betrekking tot een lening van USD 500 miljoen bij het Oppenheimer Fund die zou zijn aangegaan door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Het onderpand voor deze lening zou Staatsolie moeten zijn en een participatie van 20% in het offshore Block 58. De lening van USD 500 miljoen zou volgens bronnen een onderpand van USD 20 miljard bedragen. Volgens de geruchten zou Staatsolie directeur Rudolf Elias hieraan meewerken. De West vroeg de CEO van Staatsolie om een reactie met betrekking tot dit gerucht en hij zegt, dat het niet klopt dat Staatsolie zal meewerken aan een participatie in block 58 en een eventuele verpanding. “Ik heb herhaaldelijk geprobeerd uit te leggen, dat block 58 voor de volle 20% van Staatsolie is en niet van de Staat Suriname. Staatsolie is volgens Elias niet van plan om block 58 of een deel daarvan te verkopen, verpanden of als onderpand weg te geven. De wet zegt, dat alleen Staatsolie consessies mag hebben en de overeenkomst met Apache en Total zegt duidelijk, dat Staatsolie mag participeren voor 20%. Staatsolie alleen kan de 20% verpanden, maar daarvoor moeten Agnes Moensi-Sokowikromo Finance Director en ik voor tekenen en dat gaan we beiden niet doen, aldus Elias.

door Gladys Findlay