De reisbranche in Suriname ondervindt een omzetdaling bij de verkoop van tickets. De afname behelst minstens 50 procent voor onze reisagenten. Dit heeft te maken met het afzeggen van reizen naar het buitenland. Er is sprake van een terugval in de verkoop van tickets met ongeveer 50 procent. Directeur van Waldo’s Travel, Waldo Gobardhan in gesprek met een lokaal medium stelt, dat dit een zware klap is voor diverse reisbureaus. “De mensen cancelen nu, vanwege het coronavirus”, aldus Gobardhan. Waldo’s Travel heeft zelfs een tour die met een charter zou worden uitgevoerd naar Fortaleza in Brazilië, moeten afzeggen. “Men wil geen risico’s nemen om af te reizen naar andere landen, totdat de situatie rond het Covid-19 virus genormaliseerd is”, benadrukt Gobardhan. Volgens hem wil men nu geen risico’s nemen om het virus op te lopen. Ook is er een advies gegeven door de verzekeringsmaatschappij, Assuria N.V. dat zij geen verzekering zal sluiten voor mensen die naar Brazilië reizen. Gobardhan zegt verder, dat artsen de mensen hebben aangeraden voorlopig Brazilië niet aan te doen. “ Niemand wil dat iemand ziek moet worden, dus wij willen het risico ook niet nemen.” Gobardhan benadrukt dat het cancelen van de voormelde charter heel veel financiële consequenties oplevert voor het bedrijf. “Ik heb contant betaald voor die tour, ook ben ik zelf geweest naar Fortaleza om zaken te regelen voor die tour”, aldus Gobardhan. Volgens hem lopen al die kosten dan op. “Maar hieraan kunnen wij niets doen, omdat men wil voorkomen dat mensen besmet raken met het coronavirus. De mensen die reserveringen hebben lopen, krijgen hun geld wel terug. Behalve in Brazilië, is er in bepaalde delen van de wereld sprake van een afname van het Covid-19 virus. Gobardhan geeft aan dat China en Nederland voorlopig zijn uitgevallen. “De landen waar wij nu alleen naar toe kunnen gaan zijn, Curaçao, Aruba en Trinidad & Tobago. Maar nu zien wij ook dat Sint Maarten eveneens is getroffen door het coronavirus. Ook voor tickets die vanwege het buitenland verkocht worden via Gobardhan’s reisbureau, is er een afname in de verkoop. De situatie is volgens Gobardhan en andere reisagenten een zeer zware klap voor de sector.