De oppositie is niet gediend van de antwoorden die minister Antoine Elias van Volksgezondheid afgelopen donderdag heeft gegeven over de perikelen bij het Staatsziekenfonds (SZF). Elias zou hebben gezegd dat ziekenhuizen en de Nationale Ziekenhuis Raad nimmer aan het SZF bekend hebben gemaakt dat er een schuld is van 300 miljoen. Ook zou er geen schuld zijn bij de dialysecentra. Wat er volgens hem wel is, is een dispuut over het verhoogde tarief.

Eerder op de dag gaf de directeur van het SZF, Rick Kromosoeto, een presentatie over de vragen waarop de leden antwoord wensten. Dew Sharman (VHP), zei dat hij niet onder de indruk is van de financiële zaken van het SZF. “Het zijn niet gevalideerde cijfers. Ze zijn niet gepresenteerd door een geregistreerde accountant en ik heb totaal geen boodschap daaraan. Dat zou iedereen binnen de zorg kunnen produceren”, zei Sharman.

Carl Breeveld (DOE) wilde weten wat de rechtspersoonlijkheid is van de verschillende onderdelen bij het SZF. Breeveld vroeg zich af waarom Huisartsen Praktijken in het leven zijn geroepen terwijl men gebruik kon maken van de RGD. “RGD is toch overal bezig. We zouden gebruik moeten maken van de bestaande infrastructuur om zaken verder uit te breiden”, stelde Breeveld.

Voorts wilde hij weten waarom de Centrale Bank geen toezicht houdt op het SZF, maar wel op andere verzekeringsmaatschappijen. Volgens Elias is het SZF in 2015 begonnen met het inlopen van de achterstanden. De jaarrekeningen van 2012, 2013, 2014 en 2015 zijn goedgekeurd en bij het ministerie ingediend. De rekeningen voor 2016 en 2017 zijn intussen afgerond en er wordt gewerkt aan de jaarrekening van 2018. Op de vragen over de diverse dochterondernemingen van het SZF, zei Elias dat onder andere MedHulp door eene lening bij een commerciële bank is gefinancierd. Volgens Asiskoemar Gajadien (VHP) is de informatie van de minister niet controleerbaar en dat hij doet voorkomen alsof alles in de gezondheidssector goed gaat. Breeveld wilde ook weten hoe de lening van MedHulp bij de bank wordt afgelost.

Amzad Abdoel (NDP) zei dat het SZF alle documenten naar het parlement heeft gestuurd, omdat verkeerde informatie naar de samenleving gaat. Hij vroeg de Vereniging van Medici in Suriname aan te geven wat de betalingsachterstanden zijn. Melvin Bouva (NDP)meende dat er verbetering is gekomen in de gezondheidssector en dat niet alles fout gaat. Hij vroeg de minister de jaarverslagen naar het parlement te sturen, zodat zaken transparant worden.

door Priscilla Kia