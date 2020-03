“Een ieder wil dat de koers omlaag gaat, maar indien het zo mocht zijn, moet de regering uitleg komen geven hoe zij dat heeft gedaan”, zegt de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, tegenover de krant. Dit zegt hij naar aanleiding van de recente berichtgeving, die melding maakte van een mogelijke daling van de wisselkoersen. Volgens cambiomedewerkers zijn zij ervan overtuigd, dat er plannen zijn, de koers sterk omlaag te krijgen deze week. Echter wensten de medewerkers geen specifieke informatie hierover te verstrekken. “Alles wijst erop, dat de regering geen geld meer heeft om de koersen omlaag te krijgen. Dit omdat ze afhankelijk is van de beschikbaarheid van dollars”, zegt Rusland. Volgens hem is er nu een enorm tekort aan dollars, omdat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zelf geen dollars heeft en de regering niet meer kan komen aan de resterende valuta kasreserve. “De grote vraag is dan nu, hoe zij denkt de koers omlaag te krijgen. Er is dan een geheime rekening, waarover er uitleg dient te worden gegeven, of Hoefdraad is in Venezuela bezig met een nieuwe lening, wat belachelijk zou zijn”, stelt de voorzitter. “Ik vind het erg dat de voorzitter van het parlement prachtig aan de leden vertelt, dat de vergadering niet zal worden voortgezet, indien er geen uitleg kan worden gegeven over de afwezigheid van de minister van financiën, maar haar eigen woord later terzijde schuift”, zegt Rusland naar aanleiding van de afwezigheid van de minister tijdens de laatstgehouden parlementsvergadering, waarbij er duidelijkheid moest worden verschaft inzake de kwestie rondom de verdwijning van de kasreserves. Volgens de voorzitter is het duidelijk dat Hoefdraad ook een dikke vinger in de pap heeft.