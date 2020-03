Afgelopen zaterdag hebben honderden mensen urenlang in de rij gestaan, bij de supermarkt van B. Chotelal aan de Bachoeweg. Zij stonden in de brandende zon om zo de basisgoederen te kunnen bemachtigen. De firma Chotelal werd zo druk bezocht, dat er per keer slechts 5 tot 10 mensen in de winkel werden toegelaten. Ook gaven de klanten te kennen, dat de basisgoederen elders niet meer binnen bereik zijn. Volgens de voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), Sham Binda, is de situatie in ons land momenteel, dusdanig verergerd, dat zelfs het aantal dak-en thuislozen enorm is toegenomen. “Bijna 80 daklozen zijn er nu bijgekomen. Deze regering heeft ons vernietigd, we komen er niet uit!”, aldus Binda. “Hoe gaan we dit land opbouwen, als burgers hun tijd moeten voldoen om in lange rijen te staan voor hun eerste levensbehoeften? De uren die een burger daar verspilt, is de tijd waarbij hij misschien iets extra had kunnen verdienen! Volgens Binda is groep afhankelijk geworden van de producten van Chotelal. Ook zei Binda dat de douanekoersen momenteel zijn verhoogd, waardoor de importen drastischer gaan afnemen. “Dit project van Chotelal gaat niet lang meer duren! Want dit wordt ook voor hem een wurgpositie, die douanekoersen werken door in de inkoopprijzen” stelde Binda. Volgens Binda wordt Chotelal ook door andere politieke figuren ondersteund. “Een grote groep is over de ruggen van het volk, bevoordeeld! Het is gedaan met Suriname! Wij kunnen dit niet meer verdragen!”, aldus Binda. Ook de voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), Raymond Hasnoe, vindt de huidige situatie zo erg, dat de afstand geen rol meer speelt voor de klant. “De klanten gaan waar het goedkoper is, het maakt hen nou niet meer uit, naar welk district ze hiervoor moeten gaan”, aldus Hasnoe. Ook vraagt Hasnoe zich af of, de ondernemer wel invoerrechten betaalt. “Het kan niet, dat je invoerrechten betaalt en je de producten zo goedkoop aan de man kan brengen. Dit is niet eerlijk voor winkeliers! Want de klanten van ons gaan waar ze hun eerste levensbehoeften goedkoper kunnen aanschaffen en dat mag ook, maar dit betreft oneerlijke concurrentie”, gaf Hasnoe aan. Volgens Hasnoe breekt Chotelal de handelsmarkt totaal af en zegt ook dat Chotelal volgens de normale handelsregels moet werken.