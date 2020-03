Het jaarlijkse Phagwa evenement dat gevierd wordt op het Onafhankelijk-heidsplein en in de Palmentuin, staat voor de deur. Ook morgen zal men er vertoeven om dit feest, uitbundig te vieren. Ofschoon men wel bevreesd is voor het coronavirus, is het voor Surinamers geen aanleiding niet te participeren. Naar aanleiding hiervan zegt Amar Ramadhin, arts bij Curamed tegenover een lokaal medium, personen te adviseren zich voorlopig toch niet in grote menigten te begeven, om besmettingen en of verspreiding van het coronavirus of Covid-19 te voorkomen. Volgens Ramadhin kan je het niet voorkomen, overal waar er mensen zijn, zal je mensen tegenkomen die hoesten of griep hebben. Het risico bestaat dat je dat ook kan oplopen. Ramadhin vindt het zelf niet raadzaam, dat er grote evenementen worden georganiseerd, omdat het virus wereldwijd reeds zoveel aandacht trekt en iedereen vrees hiervoor heeft. Vooral bij de Holiviering zegt Ramadhin zal men op die dag elkaar omhelzen, handen schudden en ook kusjes geven. De World Health Organization (WHO) adviseert mensen, dat zij bij het hoesten en niezen, zeker een meter of twee van elkaar verwijderd moeten zijn, als je het virus niet wil verspreiden. Maar volgens Ramadhin kan je dit niet voorkomen bij dit feest, door de grote menigte en ook bij de aankomst van toeristen bij dit feest, zal het risico vergroten dat het coronavirus ingang krijgt. Echter hoopt de arts, dat de organisatoren van deze evenementen, hiermede rekening houden en afzien van de evenementen. Het coronavirus vraagstuk houdt burgers wel bezig, maar dezen aan dat er nog geen sprake is van coronabesmettingen in Suriname, dus zijn ze niet aan het hamsteren geslagen. De activiteiten gaan zoals gepland gewoon door. Het Bureau Openbare Gezondheidszorg is 24 uur bereikbaar, indien er patiënten zijn die tekenen van besmettingen met dit virus vertonen. Ze dienen te bellen naar de hotline van het BOG op het toestelnummer 178 en de patiënt niet zonder meer te sturen naar de polikliniek van een specialist of van de Spoedeisende Hulp.