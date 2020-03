In Albina lijkt de situatie genormaliseerd te zijn. Romeo Pierre kapitein van het Caraïbisch dorp Pierrekondre zegt desgevraagd, dat de bewoners hun dagelijkse activiteiten weer hebben opgepakt. Als gevolg van de ontdekking van 5 COVID-19 (coronavirus gevallen in Saint Laurent du Maroni, Frans-Guyana, hadden diverse winkels tijdelijk hun deuren gesloten en waren bewoners bang voor besmetting van het coronavirus. “Ik ben naar het centrum geweest en heb gezien dat de meeste winkels weer normaal open zijn gegaan en wel op verzoek van de minister van Volksgezondheid Antoine Elias”, aldus Pierre. Ook de scholen zijn normaal open. “De situatie in Albina is dus nu vrij rustig”, benadrukt hij. De kapitein zegt dat een ieder verplicht is, zich eerst bij de douanepost te Albina aan te melden na de oversteek uit Frans-Guyana, Galibi en overige bestemmingen langs de rivier. “Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) zorgt ervoor dat elke persoon eerst gescreend wordt, alvorens zij de oversteek willen doen”, verklaard Pierre. De screening van personen wordt gedaan door medewerkers van Pro Health van het BOG. De kapitein werd ook een reactie gevraagd met betrekking tot een interview dat boothouder Ricardo Banda had afgelegd bij ABC Online Nieuws, over de noodzaak van ordening van de boothouders te Albina. Volgens Banda is er geen goed overzicht van de boothouders. “Deels geef ik hem groot gelijk. De boothouders dienen eerst geregistreerd te zijn en vergunning te hebben, zodat zaken ordelijk kunnen verlopen”, zegt Pierre. Volgens hem kan ordening alleen komen als men zich aan de regels houdt en dat de boothouders zich laten registreren, voor een goed en duidelijk overzicht van deze ondernemers. De voormelde Banda heeft onlangs het initiatief genomen om boothouders te bundelen. Het initiatief wordt ook ondersteund door het directoraat Transport van Openbare Werken Transport en Communicatie. Volgens Banda zullen zaken dan beter lopen. “Wij zijn in ieder geval blij, dat de grote onrust onder de bewoners weg te Albina is, maar iedereen blijft alert”, zegt Pierre. De schoolkinderen van Albina die in Frans-Guyana naar school gaan, pakken weer normaal de boot. “De schoolkinderen maken elke dag het meeste gebruik van de boten om de oversteek te doen, maar worden eerst gescreend.” Indien er personen zijn van wie er een indicatie is, dat die mogelijk het coronavirus hebben opgelopen, worden die meteen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis verwezen, waar er al voorzieningen zijn getroffen om deze personen te testen.