‘Deze mensen bedriegen ons en weten niet om te gaan met onze financiën. 25 mei gaan we ze wegjagen en het zal niet daarbij blijven. Zodra we komen mag men het weten. We zullen top-deskundigen inschakelen om te onderzoeken, waar ons geld naartoe is gegaan en degene die in de fout zijn gegaan, zullen het merken. We gaan ze opsluiten, omdat ze de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen hebben vernietigd en dat kunnen we niet accepteren”. Dit zei NPS-voorzitter Gregory Rusland, afgelopen zaterdag op een wijkvergadering te Bernarddorp. Rusland zei dat de NPS altijd oplossingen heeft voor problemen in het land, hoe moeilijk ze ook lijken. Hij hield de aanwezigen voor, dat zij op 25 mei ervoor moeten zorgen dat de richting die het land nu opgaat, veranderd wordt. Deze regering is het volgens Rusland niet waard om het land te besturen en dat er dringende behoefte is om het bestuur van ons land te wijzigen.

“Als we kijken naar de mogelijkheden die we als land hadden in 2010, dan is het een grote schande dat een regering in staat is om zo een grote puinhoop te maken van een land waar alle faciliteiten beschikbaar waren”, zei Rusland. Hij gaf aan dat toen het geld is opgemaakt, deze regering over is gegaan tot lenen, zodanig dat het buitenland nu met een vergrootglas kijkt voordat het hulp aanbiedt. “Het is nu zo erg dat we Venezuela om olie moeten bedelen. Terwijl ik destijds aan Hugo Chavez (toenmalige president Venezuela… red) had gezegd, dat Suriname met opgeheven hoofd door de wereld gaat en we geen deal met Venezuela zouden sluiten die Suriname weer in een positie zou brengen die we 300 jaar hebben gekend met Nederland.

Vandaag zitten we in een positie waar we datzelfde land moeten bedelen”, stelde Rusland.

Rusland hield de aanwezigen voor dat de regering moet komen vertellen, waarvoor de kasreserve is gebruikt. “We willen geen verhaaltjes horen want we hebben het vermoeden dat gelden van de kasreserves niet gebruikt zijn om schulden af te lossen, maar dat de gelden in kluizen bij burgers thuis zitten”. Rusland is van mening dat de regering het gewoon wil verzwaren voor Van Trikt, hoewel hij geen koekje was. Het is volgens hem een leugen als de regering zegt dat zij niet afwist van de verdwijning van de kasreservemiddelen.

“Als we verandering willen, hebben we een taak. Op 25 mei mobiliseren we het hele land. Niemand blijft thuis, we willen geen zwevende kiezers, iedereen moet zijn stem uitbrengen. Je stemt niet voor iemand, maar voor jezelf. Als we nog voor 5 gaan, zal het niet uitmaken, hoeveel olie we vinden. We zullen in de vuilnisbak moeten gaan voor eten. Als je gaat voor ontwikkeling is er maar een partij om te stemmen”, hield Rusland de aanwezigen voor. De NPS is volgens hem de enige partij die in staat is, de financiële puinhoop te keren. “Het gaat niet 1,2,3 gebeuren, maar we zullen ervoor zorgen dat we werken aan herstel van de economische financiële toestand”, aldus Rusland.

door Priscilla Kia