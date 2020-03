Afgelopen zaterdag heeft Leo Victor op het nippertje weten te winnen van West United in het Andre Kamperveen Standion met 1-0. De jongens uit Coronie waren niet opgewassen tegen het dominerend spel van de leeuwen. Zowel in aanval als verdediging was Leo Victor dominerend. Ondanks zijn dominatie wist het team van Leo maar een keer te scoren. Taffarel doekoe was de treffer in deze ontmoeting. in de tweede helft probeerden de jongens uit de cocos district alles er aan te doen om het spel op gelijke hoogte te krijgen, maar dat mocht de verdediging van Leo victor niet baten.