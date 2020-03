Het team van Toppers eindigt dit jaar als vierde in de troefcall competitie, na een verdiende overwinning op Formula 82 – 61. Vanaf de 1e ronde nam Toppers een voorsprong van 3 punten die later werd vergroot naar 21 punten. De topscorers bij Toppers waren: Mano Vasilda – Ro Nakchedi en Marlon Reding – Glenn Halfhide, zij maakten in totaal 21 punten. Bij het team van Formula waren de topscorers: Jerry Choenni – Roe. Stanton met 25 punten. SMC won de 1e beslissingswedstrijd van Olaria met 83 – 56. SMC heeft vanaf het begin tot het einde gedomineerd in deze wedstrijd en won makkelijk na een voorsprong van 26 punten reeds in de 1e ronde. De hoogste scorers bij SMC waren: Roberto Jangbahadoer – Satish-koemar Jhinnoe met 23 punten. Bij Olaria waren de topscorers: Andrew Muller – Henk Amstelveen met 16 punten. Op donderdag 12 maart wordt de volgende beslissingswedstrijd gespeeld tussen SMC – BSamboys. Het Sterrentoernooi start op Dinsdag 17 maart 2020.