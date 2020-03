In ons buurland Guyana is er een 18-jarige betoger doodgeschoten door een lid van de Guyana Police Force. Dit gebeurde nadat er rellen waren ontstaan uit onvrede met de verkiezingsuitslag. Oppositieleiders en internationale waarnemers hebben de re-gering van David Granger beschuldigd van frauderen bij de uitslagen van de presidentsverkiezingen die deze week werden gehouden. Volgens diplomaten en buitenlandse waarnemers is er genoeg bewijs van fraude bij de telling van de stemmen. Het gevolg hiervan, is dat aanhangers van de oppositie partij PPP/C in het gehele land in op-stand zijn geraakt. De PPP-aanhangers hebben wegen geblokkeerd, banden en auto’s in brand gestoken en raakten slaags met de politie. De sociale onrust heeft een zwaar etnische achtergrond. En dreigt totaal uit de hand te lopen. De etnische hindostaanse PPP diende vrijdag een verzoek in om te voorkomen, dat er snel een winnaar werd uitgeroepen, op grond van het feit, dat de resultaten in een gebied dat bekend staat als Regio 4, het meest bevolkte kiesdistrict, niet correct waren opgesteld. Het kantoor van Granger de huidige president en APNU/AFC leider zegt dat hij niets illegaals heeft gedaan en zich niet in het proces kan mengen. De politieke oppositie blijft erbij dat er zwaar gefraudeerd is door de coalitie onder leiding van Granger en legt zich niet neer bij de verkiezingsuitslag. Ondertussen zijn PPP/C aanhangers in grote delen van het land in opstand gekomen en dreigt de zaak totaal uit de hand te lopen. Bron: Guyana Chronicle