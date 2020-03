Door de heersende schaarste aan US-dollars heeft Western Union Money Transfer een nieuwe maatregel ingevoerd, waarbij cliënten uitsluitend in euro’s kunnen ontvangen. Het gaat in deze om Amerikaanse dollarzendingen. Bij navraag heeft een medewerker op het hoofdkantoor van Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat bevestigd dat deze maatregel wordt toegepast omdat het bedrijf niet in staat om US dollars te verstrekken. Er kunnen wel normaal dollars worden verzonden. Ook bij de wisselkantoren kan men niet meer dan USD 50, – opkopen. Bij de lokale banken mogen clienten per week USD 500, – opnemen. De koers van de dollar en de euro is de afgelopen weken op hol geslagen. Haast elke dag vertonen de wisselkoersen een stijgende trend. Gisteren ging de koers voor de USD richting de SRD 15. Het gevolg hiervan is dat de prijzen van goederen in de winkels ook voortdurend worden aangepast.