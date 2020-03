Vandaag heeft de protestmanifestatie onder leiding van de activist Stephano Biervliet alias Pakittow, op het Kerkplein plaats gevonden. Het doel van dit protest was dit keer de studenten en seniorenburgers hun misnoegen te laten uiten. Biervliet koos dit keer ervoor studenten te mobiliseren, omdat zij volgens hem van hun toekomst zijn beroofd. Ofschoon de doelgroep studenten was, hebben ook seniorenburgers hun ondersteuning gegeven. Biervliet zei dat het protest voor Suriname is, en niet voor een politieke partij. “Studenten worden van alle kanten onder druk gezet. Dit moet nu ophouden!”, aldus Biervliet. Verschillende groepen hebben hun misnoegen door middel van borden getoond. “Ik heb ervoor gekozen te ondersteunen, omdat ik als het ware door deze huidige regering, van mijn toekomst ben beroofd! Als student heb ik een bijbaantje moeten zoeken, want mijn ouders kunnen het niet alleen. We komen momenteel bijna niet uit! Wij kunnen niet eens autootje permitteren”, zei een bezorgde IMEAO-student. “We kunnen niet zeggen dat het prima gaat, u ziet het zelf”, stelde een groep seniorenburgers zittend. “Ik kan nog net rond komen, want mijn zoon in Nederland stuurt af en toe wat. Maar als ik op die AOV moet wachten, die intussen geen waarde meer heeft, ga ik dood. Ik ben echt teleurgesteld in de president. Daarom ben ik weer komen ondersteunen, ik was er de vorige keer ook al”, zegt een heer die onbekend wenst te blijven. Volgens de opkomst en de borden was duidelijk te merken, dat oudjes en jongeren het momenteel zwaar hebben. “Ik ben 27 jaar, ik heb mijn studie moeten afhaken, omdat ik met deze koersontwikkelingen het niet meer aan kon. Ik los een auto af, gelooft u mij of niet, ik moet zeker naar vier cambio’s voor ik het totale bedrag bij elkaar heb. Dit kan gewoon niet meer”, aldus een jonge Surinamer.