De stijging van de wisselkoersen heeft nu een voor dit moment ongekende hoogte bereikt. Echter weten wij niet, hoe meer die zullen toenemen. Momenteel heerst er grote instabiliteit in de samenleving, van deze instabiliteit wordt er misbruik gemaakt door de koers nog meer te drijven. Bij de wisselkantoren wordt er nu voor 1 euro tussen SRD 12.50,- en SRD 13, – gevraagd en voor de US-dollar SRD 11.50 en SRD 12.50. De Vereniging van Cambiohouders deed gisteren een beroep op de samenleving, voorlopig geen dure valuta op te kopen. Volgens de verklaring van de Cambiohouders, kunnen de wisselkoersen alleen verder stijgen, als er meer voor de aangeboden valuta betaald wordt. De voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), Sham Binda, om een reactie gevraagd, verklaart dat de stelling van de Cambiohouders buiten de realiteit is. “Wij, ondernemers kopen de valuta niet voor onze plezier of voor de lol, iedereen probeert nu te overleven, wij kopen de dollars uit behoefte. Ze mogen zeggen wat ze willen, maar dit is buiten de realiteit. Wij hebben de dollars nodig om aan onze dagelijkse verplichtingen te voldoen, namelijk importeren voor onze consumenten”, aldus Binda. Volgens Binda zou de koers niet verder stijgen, als er gedollariseerd was. “Als men had gedollariseerd, hadden we vandaag aan de dag, niet zo een groot probleem! Maar nu houdt een ieder zijn valuta vast, want de SRD heeft geen waarde meer”, zegt Binda. Ook zegt Binda dat importeurs nu in de knoei komen te zitten. “Wij proberen nu de meest noodzakelijke producten in te kopen. Ik ben zelf ook consument, dus ik weet dat de meeste dingen niet meer luxe zijn”, aldus Binda. Ook zegt hij, dat door deze aanhoudende stijging, de criminaliteit gaat toenemen. “Op den duur gaan mensen ook naar het buitenland vertrekken. Momenteel zijn we een sterk neergaand land, qua economie! Nu al zien buitenlanders ons als armoedzaaiers, of tweederangsburgers”, geeft Binda aan. Tot slot stelt Binda dat we voorzichtig moeten zijn met Cambiohouders. “Nogmaals, wij kunnen de zoektocht naar valuta niet stoppen, omdat je die als ondernemer nodig hebt voor de importen”, aldus Binda.