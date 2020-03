De internationale Burleson pakte afgelopen woensdag avond zijn achtste damtitel op zak. Dit is de eerste keer sinds 2016 dat hij kampioen weer het Surinaams Kampioenschap Dammenin de wacht sleepte. In 2018 was Johannes Alfaisie de winnaar en vorig jaar was het kampioenschap afgelast vanwege perikelen bij de Surinaamse Dam Bond (SDB). Burleson had de titel al op de voorlaatste dag in handen. In de tiende ronde speelde hij gelijk tegen Arief Salarbaks en stond op vijftien punten. Hierdoor zouden zijn opvolgers die twee punten minder hebben, geen kans meer maken op de titel. Al zou de Internationale groot-meester de partij verliezen en zijn concurrenten Dheeradj Somai en Niaaz Salarbaks van hun tegestanders hadden gewonnen, zou Burleson nog steeds door zijn aantal gewonnen wedstrijden en of Sonneborn- Berger-punten, de nieuwe kampioen worden. De titelverdediger van het afgelopen kampioenschap, Alfaisie, eindigde als first runner-up na een 2-0 overwinning op Somai. Alfaisie heeft in totaal vijf partijen gewonnen. Op de derde plaats eindigde Niaaz Salarbaks.