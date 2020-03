Door de verspreiding wereldwijd van het nieuwe COVID-19-coronavirus heeft Israël haar grenzen voor buitenlanders gesloten. Ofschoon er nog geen besmet geval in Su-riname gerapporteerd is, werd een groep Surinaamse pelgrims, die afgelopen vrijdag op pelgrimstocht naar Bethlehem was, door de Israëlitische autoriteiten in quarantaine geplaatst en ondergebracht in een hotel op de luchthaven. Voorlopig mogen zij het hotel niet verlaten. De groep be-stond onder meer uit pater Esteban Kross en pater Martin Noordermeer die op pelgrimstocht waren. Niet alleen Suinamers, ook pelgrims uit andere landen zijn na aankomst, door Israëlitische autoriteiten afgezonderd van het publiek. Israël heeft ook besloten om gebedshuizen in Bethlehem gesloten te houden. Een woordvoerder van het RK-Bisdom, Melvin Mackintosh, verklaarde tegenover een lokaal medium, dat de groep Surinamers in goede gezondheid verkeert en dat niemand besmet is met het virus. Naar alle waarschijnlijkheid, krijgt de groep nog vandaag te horen, wanneer zij hun terugreis via Nederland naar Suriname kunnen maken. Tot op heden zijn er 21 COVID-19 gevallen in Israël geconstateerd, waarvan negen het virus hebben opgelopen in Italië.