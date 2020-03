“Niemand hoeft me te vragen, rekening te houden met familie en vrienden die gelden van de samenleving gestolen hebben. In dat geval komen we het terughalen met wet en recht, ongeacht wie jij bent”, dit zei de voorzitter van DA’91, Angelic del Castilho, afgelopen dinsdag tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de ‘kenniskring’ in het Lalla-Rookh gebouw. Tijdens deze avond gingen de politieke partijen PRO, Abop en DA’91 in op hun beleidsperspectieven na 25 mei. Volgens Angelic gaan corruptiebestrijding en DA’91 hand in hand. “Ik ben een keiharde vrouw, wanneer het aankomt op corruptie en er zal zeker geen mededogen worden getoond met mensen die zich daaraan schuldig maken”, gaf zij aan. De voorzitter zei dat wij als land in moeilijke vaarwateren zijn beland. “Na 25 mei zal het draaien puin ruimen, zodat er een nieuw fundament kan worden gebouwd”, stelde zij. Volgens haar is het van belang, dat er vanaf dat moment wel overwogen besluiten worden genomen, die niet alleen hun voordelen op dat moment zullen hebben, maar waarbij er ook wordt gedacht aan de toekomst. “Het draait allemaal om goed bestuur dat aan de basis ligt van deze verandering en daar zijn wij meester in”, aldus del Castilho. Ze zei verder dat ons land morele schade is toegebracht op nationaal en internationaal niveau. “Wij hebben een president, van wie wij vinden, dat hij niet thuis hoort in de functie die hij bekleedt, omdat hij een onnodige smet legt op het instituut van president. We hebben De Nationale Assemblee(DNA) hierover aangeschreven, om het daarheen te leiden, dat hij uit de positie wordt gehaald, echter zonder resultaat”, aldus de voorzitter. Del Castilho zei ook nog dat haar partij zal gaan voor een parlementair dragen stelsel met een ceremoniële president en een premier, die de bestuurlijke verantwoordelijkheid zullen dragen. “Verder zijn wij er voorstander van, dat mensen rechtstreeks de DC kiezen in hun district. Dit willen we, omdat het de democratische beleving verdiept bij de mensen”, aldus del Castilho De voorzitter verklaarde ook dat er internationale assistentie ingeroepen zal worden om de economie weer op poten te krijgen. “Er zal onderhandeld worden over de leningen, gezien het feit dat dit aantal zo hoog is dat terugbetaling onmogelijk is”, zei del Castilho. Ze hoopt verder de diasporaband te herstellen, zodat het ons land niet alleen goedkoper uitkomt, maar dat de betrokkenen ook weer een band hebben met het land.