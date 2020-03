Het was gewoon een kwestie van tijd dat het COVID-19 (Coronavirus) dat voor het eerst op een vernietigende wijze in het Chinese Wuhan van zich liet horen, onze territoriale grenzen zou naderen. In dit modern tijdperk met een onmetelijk vliegverkeer over alle continenten, is een verdere verspreiding van dit zeker niet ongevaarlijke virus, niet te voorkomen. Ook Suriname heeft te maken met internationaal vliegverkeer en daarom zou het vreemd zijn, indien ons land niet wordt geconfronteerd met COVID-19. Tot op heden zijn er nog geen meldingen van COVID-19 besmettingen binnen onze grenzen, maar tot onze spijt moet gemeld worden, dat gisteren de eerste vijf gevallen van COVID-19 besmetting zijn geregistreerd zeer dicht bij onze landsgrens in het oosten en wel in Saint Laurent du Maroni op de rechteroever van de Marowijnerivier en wel pal tegenover onze grensplaats Albina. Vijf inwoners van het Franse dorp zijn positief getest op het COVID-19 virus, nadat ze een bezoek gebracht hadden aan het stadje Mulhouse in Frankrijk. Deze mensen hebben dus de ziekte opgelopen in Europa en het hierheen gebracht. Het vijftal is inmiddels in een ziekeninrichting in totale afzondering geplaatst en er wordt door de Franse gezondheidsautoriteiten nagegaan, met wie het in contact is geweest, sinds zijn terugkeer in het Franse departement Frans Guyana. De Franse ambassadeur hier ter stede zijne excellentie Antoine Joly, heeft reeds contact opgenomen met minister Elias van volksgezondheid en hem volledig op de hoogte gebracht van de 5 COVID-19 patienten in Frans Guyana wier situatie geen alarmerende vormen heeft aangenomen. Tot nog toe is het de Franse autoriteiten niet gebleken dat de vijf personen in contact zijn geweest met mensen uit ons land. Suriname blijft in nauw contact met de Franse autoriteiten en neemt volgens minister Elias de noodzakelijke maatregelen, om te voorkomen dat het meergenoemde virus hier voet aan de grond krijgt. Wel heeft de regering volgens Elias besloten de grens met Frans Guyana niet te sluiten, omdat het de illegale oversteek tussen de twee landen alleen maar zou bevorderen. Het behoeft geen uitleg dat geen van beide landen in staat zijn de illegale grensoverschrijdingen te controleren laatstaan beteugelen. Wat nu wél moet gebeuren, is dat vooral de mensen in Albina en omliggende dorpen een goede voorlichting dienen te krijgen met betrekking tot deze COVID-19 dreiging. Wij begijpen eigenlijk niet zo goed wat een medische controlepost op de luitenant Weyneweg nabij het Marwina Ziekenhuis voor effect zal hebben, bij het controleren van voertuigen met passagiers die kort daarvoor uit Frans Guyana zouden zijn gearriveerd. Het is bekend dat mensen die het COVID-19 virus hebben opgelopen, te maken hebben met een incubatieperiode van ruim twintig dagen en dus bij een eventuele temperatuur scan op de oost-westverbinding nabij Albina, geen ziektebeelden hoeven te vertonen. Het lijkt ons daarom verstandiger de samenwerking met de medische autoriteiten in Frans Guyana zwaar op te voeren en elkaar op dagbasis gegevens te verstrekken, precies zoals de Franse ambassadeur heel snel heeft gedaan in de zaak van het voormelde vijftal. Ook is het geen geheim, dat een uitbraak van het COVID-19 virus in ons land voor grotere problemen zal zorgen, gezien ons al geruime tijd zeer verzwakte gezondheidszorg die geplaagd wordt door enorm gebrek aan medicamenten en medisch verbruiksmateriaal. Indien het voormelde en in bepaalde gevallen dodelijke COVID-19 virus dit land via welke grensovergang dan ook binnenkomt, zullen we zeker hulp van buiten nodig hebben en er ons zeker niet voor moeten schamen die snel in te roepen om erger te voorkomen. Waar wij vooral te allen tijde voor moeten waken, is dat er bij de bestrijding van dit virus wanordelijkheid ontstaat. Tussen alle overheidsinstanties dient er een gedegen professionele coördinatie en aanpak plaats te vinden, om ook dit gevaar voor ons land, het hoofd te kunnen bieden. We beschikken over genoeg kundige mensen binnen de Zorg om zonder paniek ook dit gevaar te doen wijken.