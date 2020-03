In ons buurland Frans-Guyana werden gisteren vijf gevallen van besmettingen met het coronavirus (COVID-19) gemeld. De redactie van De West verneemt, dat winkeliers in Albina vandaag uit voorzorg hun deuren gesloten hielden uit vrees voor het coronavirus. De winkeliers hebben zelf maatregelen getroffen, nadat bekend werd van de vijf coronagevallen in Saint Laurent. De situatie in Saint Laurent is voor de bewoners in Albina zeer angstaanjagend aldus een winkelier tegenover de krant. “Het feit dat de grenzen nog gewoon open zijn, baart een ieder zorgen, vandaar dat wij hebben besloten niet open te gaan”. Enkele bewoners van Albina zijn vanochtend naar Moengo gegaan om de nodige boodschappen te halen. Ofschoon de vijf coronagevallen in Saint Laurent in quarantaine geplaatst zijn, heerst er behoorlijk paniek in de Franse grensplaats, want ook daar zijn de winkels niet open gegaan. Volgens de Franse autoriteiten hebben deze besmette mensen van 17 tot en met 24 februari een religieuze bijeenkomst in het stadje Mulhouse in Frankrijk bijgewoond. Hun ziektebeeld is vooralsnog niet alarmerend. De patienten worden behandeld door het medisch team van het Centre Hospitaler de l’Quest Guyanais”, aldus de autoriteiten. De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft gisteren gezegd dat de officiële grens bij Albina niet dicht gaat. Wel wordt de controle op binnenkomende personen verscherpt, “zeer verscherpt”. De minister heeft aan de lokale media gezegd, dat het onbegonnen werk is om de grens te sluiten door de intensieve familiecontacten in het grensgebied. “Als we de grens sluiten, gaan we juist de controle verliezen, omdat de mensen overal illegaal zullen oversteken”, zegt hij. Intussen is in Frans-Guyana een crisis-unit ingesteld. De prefect en de directeur-generaal van de Franse Regionale Gezondheidsdienst zijn afgereisd naar Saint Laurent du Maroni. Zij zullen ter plekke een persconferentie houden. Bij het ter perse gaan van deze editie, kreeg de redactie de informatie, dat er inmiddels enkele winkels op Albina en Saint Laurent weer open zijn voor het publiek.