De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) en andere vakbonden zijn al een geruime tijd bezig met het doen van voorstellen aan de regering cq. de minister van Financiën om te komen tot de implementatie van belastingverlichtende maatregelen. Hierover heeft de bond verschillende brieven gericht aan de minister Financiën Gillmore Hoefdraad en wordt nu verwezen naar de twee epistels van 5 december 2019 en 20 januari 2020. Er wordt benadrukt dat er vanwege regeringszijde nog steeds niets is vernomen over de concrete voorstellen die door Ravaksur, ter tafel zijn gebracht. De rode draad door dit geheel, is dat de minister nog niet heeft gereageerd op de noodkreten van Ravaksur. Nog minder heeft Hoefdraad de moeite genomen om zelfs een ontvangstbevestiging terug te sturen. Ook zegt de coördinator van Ravaksur, Robby Berenstein een whatsapp bericht te hebben gestuurd naar de minister over deze kwestie, maar deze heeft niet erop gereageerd, alhoewel hij het wel gelezen heeft. De Bond ervaart dit als een grove vorm van desavouering van een grote groep loontrekkers, die gebukt gaat onder een onevenwichtige belastingdruk. In een eerder bericht heeft Berenstein gezegd, dat hij zich ergert aan het feit, dat de belastingschijven niet samen met de lonen zijn aangepast. Hierdoor merken sommige loontrekkers nauwelijks iets van een loonsverhoging. De inhouding brengt ze terug naar hetzelfde niveau als bij het vorige salaris. Een aantal vakorganisaties aangesloten bij Ravaksur, zowel vakcentrales als individuele vakbonden zijn bijeen gekomen om de ontstane situatie te bespreken. Op basis van de stand van de zaken tussen Ravaksur en het ministerie, is daarom gemeend om deze slepende kwestie af te ronden. Hierbij zijn de diverse ondergetekenden bonden genoodzaakt de minister een ultimatum te stellen, welke inhoudtdat indien er niet uiterlijk 25 maart 2020 is overgegaan tot uitvoering van het toegezonden voorstel, de organisaties onherroepelijk in actie zullen gaan. Zij kijken uit naar een spoedige reactie van de minister.