De voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname(ALS) Reshma Mangré, heeft vanmorgen tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat zij haar intrede zal doen in de politiek. “Ik ben door de VHP gevraagd mijn bijdrage te leveren”, zei de vakbondsvrouw. Zij zei dat ze een aantal keren door politieke partijen is benaderd en heeft eindelijk de voormelde beslissing genomen. Mangré hoopt hiermee op een andere manier de belangen van de leden te behartigen. “Het gaat niet alleen om de leden, maar om het totale onderwijsveld. Het gaat er om dat ik mijn scoop wil gaan verbreden voor niet alleen de leerkrachten, maar voor de totale gemeenschap”, zei Mangré. Volgens Mangré blijven brieven, die zij naar de minister richtte, onbeantwoord en wanneer zij over willen gaan tot het voeren van acties, worden er, maatregelen tegen de leden getroffen. Zij vindt, dat ze het werk, niet op deze voet kan continueren. “Wanneer we leden oproepen om in actie te gaan, wordt er rancune toegepast en disciplinaire maatregelen getroffen tegen de leerkrachten”, aldus Mangré. Mangré typeert haar intrede in de partij als een persoonlijk besluit. Zij vertelt dat het niet in strijd is met de huidige statuten als bondsvoorzitter. “Het is mijn persoonlijk recht om mij te committeren aan een politieke partij”, zei Mangré. Zij is van mening dat verbetering van het onderwijs in het belang is van de politiek. “Niet iedereen zal blij zijn met dit nieuws, maar dit is mijn persoonlijke keus”, aldus Mangré. Naar aanleiding van de geruchten dat Mangré al geruime tijd een samenwerking had met de VHP, zegt zij dat ze nooit eerder heeft gesympathiseerd met de partij. “De partij heeft mij pas gevraagd, dus ik ben pas lid van de partij”, stelt Mangré. Velen zijn van mening, dat de meeste actievoerders zich voordoen als actievoerders, maar hebben in feite allemaal geheime politieke agenda’s. Mangré zegt hierop, dat zij niet de eerste zal zijn en ook niet de laatste.