“Als je verneemt wat de verwijten zijn naar de ex-governor, Robert van Trikt, dan maken wij ons als samenleving best zorgen en zijn wij er ons van bewust, dat de resultaten rondom het NRA in gevaar komen”, dit zegt economist, Steven Debipersad, aan de krant. Tegen de ex-governor werd door de Procureur Generaal(PG) een onderzoek gestart, ter zake malversaties bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Volgens de laatstgenoemde heeft hij zich nimmer schuldig gemaakt aan de strafrechtelijke verwijten, maar gehandeld in opdracht van de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. “Als de persoon die de leiding heeft over het geheel, zich schuldig maakt aan witwassen, dan vraag ik mij wel af, waarmee wij bezig zijn in dit land”, zegt Debipersad. Volgens hem had Suriname juist op het stuk van money laundering succesvol moeten zijn, gezien wij met het financieren van terrorisme, niet zoveel moeite hebben. De econoom zegt zich zorgen te maken om de geloofwaardigheid van het rapport dat uitgebracht zal worden. ”Er is weliswaar een nieuwe leiding, maar de vraag is hoe snel hij de kwestie rondom de NRA kan aanpakken, gezien hij zijn nu handen vol heeft aan zaken betreffende de monetaire reserves, kasreserves en de koers”, stelt de Debipersad. Volgens hem heeft het feit dat de CBvS middelen van de samenleving gestolen heeft, internationaal grote aandacht gekregen. “Er zijn intussen zelf journalisten van internationale kranten in het land, die bezig zijn met hun onderzoek, omdat zij willen weten, hoe dat kan. Dat wil zeggen dat het geen nationale kwestie meer is”, zegt Debipersad. Volgens hem is dit alles nog erger gemaakt, door het feit dat de FED dollars niet op de juiste manier in de samenleving terecht zijn gekomen en dat men dit kan gaan betitelen als zijn de witwasserij. Jennifer van Dijk-Silos verklaarde onlangs in een radioprogramma dat het rapport op 1 augustus aan de regering gepresenteerd moet worden, waarna deze het in september zal indienen bij de Carribbean Financial Action TaskForce. Zij zei toen zich zorgen te maken over de kwestie betreffende de FED dollars, die momenteel veel stof heeft doen opwaaien. Echter stelde zij te hopen dat deze voor 25 mei opgelost zal zijn.