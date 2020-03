De activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet houdt op vrijdag 6 maart wederom een protestactie. De locatie hiervan is het Kerk-plein en de doelgroep zijn studenten en se-nioren burgers. Pakittow verwacht wederom een grote massa op de been te brengen. “Er komen rond 1000 studenten of meer, 400 senioren burgers en 18 bedrijven”, zegt hij tegenover De West. De activist is niet onder de indruk geweest van de toespraak van president Bouterse op het revoplein. “Bouterse had moeten praten over hoe de problemen in het land op te lossen, dan hem persoonlijk te bespreken”, zegt Biervliet. Pakittow verwacht wederom vergunning te krijgen voor dit protest, omdat hij zich de afgelopen keer heeft gehouden aan de regels van de districtscommissaris.