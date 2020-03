Het ministerie van Volksgezondheid in Guyana heeft vandaag verklaard dat 18 personen momenteel worden gecontroleerd op tekenen die wijzen op het dodelijke coronavirus, dat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is uitgeroepen tot een wereldwijde bedreiging van de volksgezondheid. In een verklaring stelt het ministerie dat sinds het begin van actieve monitoring in de havens van Guyana sinds 18 januari 2020, er in totaal 54 personen in Guyana zijn aangekomen die gereisd hebben in risicovolle gebieden. Het ministerie vertelde dat 51 mensen die uit China of Hong Kong zijn gearriveerd werden gescreend. Zevenendertig van deze personen zijn Chinese onderdanen, 12 Guyanese (10 studenten, één toerist en een kind) en één uit Finland en de ander uit de Verenigde Staten van Amerika. Twee Oekraïners en één Singaporees reisden van Singapore door Europa naar Guyana en werden ook gescreend en vrijgegeven voor toegang tot Guyana. Drieënvijftig personen bleven telefonisch in contact met het ministerie van Volksgezondheid. Eén persoon, een vrouwelijke reiziger uit Finland, werd niet gesproken en bij nader onderzoek bleek zij Guyana de dag na aankomst al vertrokken te zijn naar Suriname. Vier personen die tijdens de monitoring werden gecontact, gaven aan, dat ze zich niet goed voelden en werden onderzocht door het medische team van GPHC en Linden Hospital. Alle vier werden onderzocht en temperatuurcontroles uitgevoerd. Allemaal werden als niet positief van het COVID-19 virus bevonden. Sinds het monitoringprogramma begon, bleken 32 personen na aankomst, 14 dagen na aankomst. Vrij te zijn van tekenen en symptomen van de infectie en werden ze vrij van COVID-19 verklaard. Achttien worden nog steeds geobserveerd. Bron: https://www.inewsguyana.com/coronavirus-18-persons-in-guyana-being-monitored/