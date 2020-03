In Guyana werden gisteren de algemene verkiezingen gehouden die hoofdzakelijk gingen tussen de zittende regering APNU+AFC, onder leiding van president David Granger en de oppositionele partij PPP/C, waar Irfaan Ali de skepter zwaait. Hoewel er zich naar verluidt geen noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan, is de verkiezingsdag niet vlekkeloos verlopen. De spanningen zouden bij een stemlokaal in Mon Repos Vollage, in het oosten van Demerara zijn opgelopen, nadat de oppositiepartij de huidige regering beschuldigde van verkiezingsfraude en wel het gebruik van valse ID-kaarten. Volgens het bestuur van de PPP/C werden de valse documenten ingezet om niet stemgerechtigden toch hun stem uit te laten brengen en om op zo een manier de verkiezingen te beïnvloeden in het voordeel van de regering Granger. De politie werd ingezet om een handgemeen tussen de twee partijen te voorkomen. Tellingen in verschillende gebieden hebben in een nek aan nek race tussen de twee partijen uitwezen. De uitslagen kunnen nog even duren. Olievondst staat centraal Tijdens deze verkiezingen stond de recente grote olie vondst centraal, gezien de gemeenschap leeft in de hoop dat de enorme nieuwe oliereserves een transformatie zullen kunnen brengen in de armoedige staat van het land. Naar zeggen van economen zou met deze vondst de economie moeten groeien van 4,4 procent in 2019 naar 85,6 procent in 2020. Echter is het belangrijk, dat de naar schatting zeker tachtig(80) miljard vaten aardolie onder het beheer van een goede regering komen. De Guyanese bevolking betwijfelt het dat de huidige regering in staat is om de nieuwe natuurlijke rijkdommen te gebruiken om ontwikkeling van het land op gang te brengen. Dit omdat economisch wanbeheer en corruptie achterwegen moeten blijven. Kruistocht tegen corruptie Granger zou tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd hebben corruptie, nepotisme en verspillingen van middelen, aan te pakken. Echter werd hij steeds gehinderd door een marginale parlementaire meerderheid van zijn coalitie. In 2018 zou hij een motie van wantrouw niet hebben overleefd, hetgeen betekende dat er binnen 90 dagen verkiezingen moesten worden uitgeschreven. In februari 2019 gaf de kiescommissie aan niet in staat te zijn om in maart de verkiezingen te organiseren, vandaar dat deze pas gisteren werden gehouden. De coalitie daarentegen heeft zich tijdens haar verkiezingscampagne meer gericht op de kansen om ouderen, kinderen en armen te ondersteunen, het verbetering van de gezondheidszorg door middel van de verwachte inkomsten, belastingdruk verlaging en sparen voor de toekomstige generatie.