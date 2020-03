Titelverdediger van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB), Inter Moengo Tapoe, blijft dominantie tonen in de hoogste competitie. Afgelopen zaterdag mochten de heren van Bintang Lahir kennis daarmee maken. Inter domineerde de wedstrijd vanaf het begin tot het einde. Bintang Lahir die momenteel op de vierde plaats van de ranglijst is gerangschikt, nam de voorsprong al heel vroeg in de wedstrijd, door een doelpunt van Stefano Kenton. Daarna was alles wat de klok sloeg Inter Moengo Tapoe. Kort na het doelpunt van Kenton, scoorde Migamba Antomoi de gelijkmaker. Voor de rust kwamen Romeo Kastiel en Donnegy Fer tot scoren, respectievelijk in de 17e en de en 43ste minuut. In de tweede helft wist Kastiel weer het net van Bintang Lahir te vinden. Ook teamgenoot, Anduello Amoeferie wist een doelpunt op zijn naam te schrijven. Met de overwining op Bintang Lahir blijft Inter Moengo Tapoe ongeslagen op de tweede plaats, met één wedstrijd meer gespeeld dan Inter Moengo Tapoe, is Robinhood de koploper in deze competitie. Afgelopen Vrijdag won Robinhood met 4-0 van Voorwaarts in het André Kamperveen Stadion. In het Ronnie Brunswijk Stadion was de ontmoeting tussen Notch en West United. Deze eindigde in een gelijkspel, 1-1. Leo Victor die boekte een 1-0 overwinning op Inter Wanica. SNL die dolf het onderspit tegen Broki. Broki won met 4-0.