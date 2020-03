Ingevolge de Wet Nationale Basiszorgverzekering, gaf de Zorgraad zaterdagochtend invulling aan haar wettelijke verplichting, tot het houden van haar 11 de openbare vergadering. Deze bijeenkomst vond in de hoedanigheid van een paneldiscussie plaats, welke een interactief karakter had met betrekking tot de actuele ontwikkelingen binnen de zorg. Tijdens de vergadering kwam naar voren dat de problemen, conform de wetgeving binnen de zorg, momenteel gigantisch zijn. Volgens de ondervoorzitter Glynis Tjon Eng Soe, is er niets mis met de wet, maar het probleem is het naleven van de wet. Gesteld wordt dat de overheid de grootste overtreder is van de wet, voornamelijk het Staats Ziekenfonds (SZF).

De paneldiscussie werd gevoerd aan de hand van stellingen: verplichte ziektekostenverzekering moet en transparantie in de gezondheidszorg moet. De meesten konden zich terugvinden in deze stellingen, maar onder bepaalde voorwaarden. Ziektekostenverzekering moet, maar de zorg moet geleverd worden. Er moet een samenhang zijn tussen waarvoor je betaalt en wat je geleverd krijgt. Volgens velen hun mening, is het SZF niet transparant bezig. “De verzekeringsmaatschappij was aanvankelijk een fonds voor ambtenaren en gepensioneerden, maar is zich plotseling gaan manifesteren tot de grootste basiszorg verzekeraar. En dit heeft het SZF zonder te melden gerealiseerd”, stelde Ruben Del Prado, die de paneldiscussie leidde. Het SZF beheert 80 procent van de verzekerden en dit maakt dat hij een grote impact heeft op de zorg.

Volgens de Wet Nationale Basiszorgver-zekering dient elke zorgverzekeraar maandelijks 3 procent van de maximale maandpremie, te storten in het Zorgvoorziening Fonds. Ondanks herhaald aandringen van de Zorgraad geeft SZF tot op heden geen uitvoering aan deze bepaling. Conform de wet heeft de Zorgraad 2 keer per jaar haar vergaderingen gehouden. In dezen zijn door burgers zaken betreffende dienstverleners, het SZF en verzekeringsmaatschappijen, aangekaart met de hoop dat met het resultaat van de vergadering er een bijdrage zou worden geleverd aan het formuleren van een nieuw beleid.

De zorgraad heeft in 2015 een 3-tal staatsbesluiten, dat de wet dwingend voorschrijft, voorbereid en aan de regering aangeboden, deze voorzien onder andere in maatregelen tegen alle overtreders van de wet. Echter liggen deze nog steeds ter goedkeuring bij de regering. Bij de overeenkomst van de 16 april 2015 tussen NZR en de Survam, betreffende het ligdagtarief is vastgesteld dat, indien partijen er niet uitkwamen, de Zorgraad een bindend advies zou uitbrengen. In mei 2016 bracht de Raad zijn advies uit en het bijzondere van dit voorstel was, dat het een tariefaanpassing van 11 procent betrof. De bestaande maximale premies van de verzekeringsmaatschappijen, zouden niet worden aangetast. Partijen hebben echter geen uitvoering gegeven aan de door hen gemaakte afspraak. De toenmalige minister van Volksgezondheid heeft zijn invloed niet aangewend om de partijen te vragen zich te houden aan de overeengekomen afspraken. De Survam doet in 2016 een beroep op de Zorgraad om als bemiddelaar op te treden, in een dispuut tussen de Survam en het Overlegorgaan Apotheken (OA). Na onderzoek door de Zorgraad is gebleken, dat niet alle apotheken zich houden aan de wettelijke voorgeschreven winstmarge van 35 procent op de inkoopprijs van medicijnen. Ondanks het feit, dat handhaving kostenbesparend is, heeft de regering tot nu toe niet opgetreden. De explosieve stijging van de koers, die in november 2015 is ingezet, heeft tot gevolge dat de dekkingen binnen de zorg met de huidige premie, niet meer toereikend zijn. Middels incidentele, vaak niet te controleren financiële injecties, probeert de regering dit probleem op te lossen. Op verzoek van de Onderraad heeft de Zorgraad een uitgewerkt voorstel geformuleerd. De Raad van Ministers heeft in zijn vergadering van 14 augustus 2018 het voorstel behandeld en tot premie en tariefsaanpassingen besloten. De regering heeft wederom het voorstel aangehouden en niet uitgevoerd.

Alle inspanningen ten spijt, tot op heden is er niets structureels veranderd, maar de zorgkosten blijven evenals de klachten van de burgers toenemen en de kwaliteit van de dienstverlening holt achteruit.

door Adiën Samuel