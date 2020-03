Hoewel de waarborgsom zwaar heeft gedrukt op de campagnevoering van de politieke partij DOE, laat ze zich niet uit het veld slaan. Zij staat heel positief tegenover de verkiezingen en gaat er hard tegenaan. De waarborgsom voor politieke partijen om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen is gesteld op SRD 96.250. Het bedrag is één procent van het aantal kiesgerechtigden (385.000) vermenigvuldigd met SRD 25. Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft intussen bekendgemaakt, dat politieke partijen zich van 16 maart tot en met 21 maart kunnen registreren voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei. Het stortingsbewijs van de waarborgsom is een van de vereiste bescheiden die daarbij ingeleverd moet worden.

DOE-voorzitter Steven Alfaisi zegt, dat de partij nu vooral de administratieve zaken in orde maakt en hard werkt om fondsen te werven voor de campagnevoering en de waarborgsom, welke volgens hem in feite al gegarandeerd is. Alfaisi geeft aan dat de waarborgsom zwaar heeft gedrukt op de financiën van de partij, daardoor kan de campagnevoering nu pas echt van start gaan. “We moesten strategisch omgaan met onze middelen, omdat we geen keus hadden dan de waarborgsom op te brengen. Het heeft heel veel impact gehad op de campagne, maar we gaan verder om op een eerlijke wijze aan onze middelen te komen”, legt Alfaisi uit.

DOE probeert door middel van verschillende fundraisingactiviteiten geld te verzamelen. Het gaat onder andere om de verkoop van eten, dat zelf door leden gekookt is en het houden van bonkopu series. Ten aanzien van de campagnevoering zegt Alfaisi dat DOE de huis-aan-huis-bezoeken altijd als strategie heeft toegepast en daarmee verder gaat. Het gaat bij DOE niet om het plaatsen van vlaggen, maar om de ideologie en prioriteitsgebieden van de partij aan de gemeenschap voor te houden. Bij deze bezoeken worden burgers ook gevraagd naar hun feedback over de huidige situatie. Verder wordt de gemeenschap via radio, televisie en sociale media op de hoogte gehouden van de activiteiten en programma’s van de partij. Volgens Alfaisi zal het verkiezingsprogramma van de partij binnen 1 of 2 weken gepresenteerd worden.

door Priscilla Kia