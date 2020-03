Op het terrein van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) werd gisteren het startsein gegeven van het baggerproject dat de vaargeul van de Suriname rivier moet verdiepen. De vaargeul voldoet al decennia niet aan een diepte die vereist is om grote schepen binnen te halen en de goederen die daaraan gewenst zijn. De rivier zal niet alleen in de diepte, maar ook in de breedte worden uitgebaggerd. De aannemer van het uitbaggeringsproject is de China Harbour Engineering Company(CHEC). De vertegenwoordiger van de CHEC, Liu Quan deelde mee dat de verwachtingen bij de uitvoering van het project heel erg hoog zijn en is hij Suriname dankbaar voor het vertrouwen dat in CHEC zijn gesteld is om dit tot een succes te maken. Directeur Stanley Koole van ACE Consultancy ging nautisch technisch in op de werkzaamheden en het onderhoud van het vijfjarig project. “Wij gaan 68 km baggeren. In totaal zal er in eerste instantie bijna 6 miljoen kubieke meter grond worden verwijderd. Maar één ding moet u wel weten, als de aannnemer die gaat beginnen op zee, waar het probleem het grootst is, de eerste drempel verwijdert en hij verder gaat, dit deel direct weer dichtslibt”, legde Kole uit. Volgens hem is de snelheid en hoe het precies zal gebeuren moeilijk te berekenen, maar dat stuk zal ook onderhouden moeten worden. “Namens de totale MAS team uit ik de erkentelijkheid voor de uitvoering van dit duurzaam baggerprogramma voor de Surinamerivier. De nieuwe chart datum (diepte van de rivier) zal de MAS samen met alle belanghebbenden maximaal benutten om de scheepvaart en de economie te stimuleren. De economische ontwikkeling van ons geliefd Suriname ligt op het water”, stelde Michel Amafo directeur van de MAS. De Surinamerivier wordt dieper gemaakt vanaf de monding tot aan Domburg in Wanica, een traject van 68 km. Het werk en de onderhoudswerkzaamheden nemen vijf jaren in beslag en kosten 58 miljoen US dollars en worden uiteindelijk door Suriname gefinancierd.