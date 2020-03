Illegale goudzoekers(porknokkers) hebben gisteren het terrein van het goudbedrijf Boss Enterprises NV in het district Brokopondo geplunderd en daarbij het personeel bedreigd en mishandeld. De porknokkers zouden zover zijn gegaan dat zij zelfs aan bedrijfseigendommen vernielingen hebben aangericht. Volgens de directeur van het bedrijf, Narpath Bissumbhar, is dit alles te wijten aan de politie, gezien zij niet vanaf het begin heeft opgetreden tegen deze groep. Volgens hem zou er rond 10 uur s ’morgens een barricade zijn opgeworpen op weg naar het bedrijf door de porknokkers. “Een groep van 30 man heeft vervolgens de weg naar het bedrijf geblokkeerd met boomstammen. Nadat wij dit waargenomen hadden, hebben wij de politie meteen op de hoogte gesteld, waarna zij langs is geweest en ook nog ondersteuning kreeg van de leden van het RBT. In de tussentijd heb ik persoonlijk gesproken met de inspecteur van Brokopondo. Deze is toen langs geweest en weer samen met de agenten vertrokken”, zegt Bissumbhar. Volgens hem zijn de porknokkers rond 12 uur in de middag teruggekeerd naar het bedrijf. “Mijn arbeiders zijn toen bedreigd, werden mishandeld en ook aan bedrijfseigendommen werden er vernielingen aangericht. Het personeel heeft toen besloten op eigen initiatief de plek te verlaten in pick-up bakken en een bus die was ingezet door het bedrijf. ”, zegt de directeur. Volgens Bissumbhar zou hij vervolgens voor de tweede keer contact hebben gemaakt met de politie en hen de si-tuatie hebben voorgehouden. Echter gaf ze aan niets te kunnen doen, gezien zij geen opdracht hebben gekregen. “Ik heb toen gebeld met de Procureur Generaal(PG). Hij zei wel schriftelijk de opdracht te hebben gegeven, gezien ik hem in oktober reeds had gesproken over het probleem met betrekking tot de illegalen porknokkers . Echter kwam de politie niet opdagen”, aldus Bissumbhar. Hij vertelde verder dat het terrein na vertrek van het personeel leeg was en daardoor de illegale goudzoekers de kans hebben gekregen het bedrijf te plunderen. “Pas in de late avond uren is de politie teruggekeerd. Hoewel de mensen nog aan het plunderen waren, heeft zij niets gedaan”, zegt Bissumbhar. Volgens hem zal er voorlopig niet worden gewerkt en er zal een inventarisatie over de schade worden gemaakt. “Het is beter deze 48 man voorlopig in de stad te houden, totdat de situatie is genormaliseerd. Het gaat om een situatie buiten de arbeiders om, dus zullen wij normaal de salarissen uitbetalen”, stelt Bissumbhar. Hij verwacht dat de politie een onderzoek start naar het voorval. “De politie weet wie de mensen zijn, dus ik verwacht dat er aanhoudingen zullen worden verricht”, aldus de directeur.