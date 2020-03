Naar wij vernemen zijn de wisselkoersen vandaag verder gestegen. De cambiokoers voor de aankoop en verkoop van USD, is respectievelijk SRD 10, 70 en SRD 11,00. Voor de euro is de aankoop en verkoop respectievelijk SRD 11, 00 en SRD 11, 25 bij de cambio’s. Bij de Hakrinbank wordt de USD voor SRD 9, 20 aangekocht en voor SRD 9, 25 verkocht. De euro wordt voor SRD 9, 95 aangekocht en SRD10,05 verhandeld. Wij vernamen voorts dat er momenteel nauwelijks of geen dollars te verkrijgen zijn.