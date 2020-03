Politieke partijen die willen deelnemen aan verkiezingen van 25 mei 2020, moeten SRD 96.250 betalen als waarborgsom. Dit heeft de regering bekendgemaakt in het Staatsblad van 27 februari. De waarborgsom wordt berekend op basis van 1% van het aantal kiesgerechtigden. Momenteel is het aantal kiesgerechtigden voor de verkiezingen van 25 mei vastgesteld op 385.000. Hierdoor wordt de hoogte van de waarborgsom berekend volgens de formule 1% van het aantal kiesgerechtigden vermenigvuldigd met SRD 25.1% van 385000 x SRD 25 is SRD 96.250. Ter uitvoering van artikel 31 lid 5 van de Kiesregeling is een Staatsbesluit gepubliceerd op 13 februari 2020. De waarborgsom moet op een rekening bij de Centrale Bank van Suriname ten name van het ministerie van Binnenlandse Zaken worden gestort. Die is uitsluitend bestemd voor de storting en restitutie van de waarborgsom. Bij de registratie van een politieke organisatie bij het Centraal Hoofdstembureau, moet een kopie van het stortingsbewijs overlegd worden. De registratie vindt plaats van 16 tot en met 21 maart.