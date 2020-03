“Deze regering is het niet waard om ons te leiden. Ze moeten zo snel mogelijk weg”. Dit zei NPS- voorzitter Gregory Rusland, afgelopen zaterdag tijdens een mobilisatie vergadering op Clevia. Rusland zei, dat er geen zekerheid is als we kijken naar de huidige financiële situatie en dat alle gelden die ons land zal ontvangen van IamGold, Staatsolie en Newmont, voor komende 2 jaar besteed zullen worden aan het aflossen van leningen. Deze regering heeft volgens Rusland een zodanig beleid gevoerd, dat Suriname nu enorme betalingsachterstanden heeft bij oliemaatschappijen.

“In plaats dat er ontwikkeling komt, gaan we steeds verder achteruit. Wij verdienen het niet om geleid te worden door een leiding die ervoor zorgt dat we in de wereld niet met opgeheven hoofd kunnen lopen, doordat we overal lopen te bedelen. Als we het niet konden, of als natuurrampen ons in deze situatie hadden gedrukt, dan zouden we ons buigen voor de wereld, maar de situatie waarin we nu zitten, hoefden we niet te hebben.

Suriname heeft dit niet verdiend. We hadden voldoende geld. NPS heeft in 2010 voor de oplossing gezorgd”, stelde Rusland.

Hij merkte ook op dat de NPS’ers trots mogen zijn dat zij het land op een zodanige wijze hebben beheerd, dat het land zijn eigen boontjes kon doppen in de wereld. “Als we kijken naar al de grote problemen in Suriname, zal het niet eenvoudig zijn te werken aan het oplossen daarvan. We hebben nu mensen nodig die met visie het land kunnen besturen. Er moet een lijn uitgezet worden voor de komende jaren. Die visie heeft de NPS, waar de kinderen en kleinkinderen een beter bestaan van zullen hebben”, zei Rusland.

We kunnen volgens de NPS-voorzitter niet blijven wachten op donaties of leningen. De productie moet opgevoerd worden, zodat niet alleen Surinaamse ondernemers, maar ook buitenlandse investeerders, geld kunnen verdienen. “We hebben geen regering nodig waar je geld nodig hebt, maar je het niet kan krijgen. Een regering moet betrouwbaar zijn. We zullen nu hulp van het buitenland nodig hebben om uit de problemen te geraken, maar als buitenlandse instellingen geen vertrouwen in de regering hebben, gaan ze niet komen om te helpen”, aldus Rusland.

-door Priscilla Kia-