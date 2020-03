De afgelopen dagen hebben veel automobilisten die beschikken over een voertuig met een benzinemotor tot hun grote teleurstelling en ergernis geconstateerd dat veel pompstations waren drooggelopen en er nog slechts diesel te verkrijgen was. Allemaal naar verluidt het gevolg van een late aanlevering van brandstoffen uit het buitenland aan de oliemaatschappij SOL. Wat nu ook speelt, is dat de overheid een schuld van maar liefst 40 miljoen dollar heeft bij de SOL en dat de maatschappij heeft laten weten, geen brandstofleveringen meer te zullen doen, als de overheid haar betalingen aan de maatschappij niet ten spoedigste inloopt of volldedig voldoet. En juist daar kan de overheid naar wij vernemen op dit ogenblik niet aan voldoen, omdat de Centrale Bank de dollars gewoon niet in voldoende mate voorhanden heeft. Ook is inmiddels al enige tijd bekend, dat bij vorige betalingen aan de oliemaatschappijen de Centrale Bank onder leiding van governor Van Trikt, doodgewoon dollars uit de kasreserves van de commerciële banken heeft genomen om de olierekening tot op dat moment, te financieren. Dat deed Van Trikt natuurlijk omdat hij toen ook al wist, dat de monetaire reserves van de Centrale Bank niet toereikend genoeg waren om de olierekening te voldoen. Dus nu met dezelfde inkomsten van de staat en overeenkomstige of vermeerderde uitgaven, kan de olierekening wederom niet worden betaald en is de oliemaatschappij SOL genoodzaakt, de leveringen aan de pompen, terug te draaien. Zonder dat men het met zoveel woorden aan de gemeenschap wenst of durft te vertellen, heerst er al een oliecrisis in ons land. Er is dan nog geen gebrek aan diesel, maar zeker wel aan gasoline en dat denkt de regering Bouterse dan te gaan opvangen door snel de minister van financiën Gillmore Hoefdraad naar Caracas te sturen om bij de Venezolaanse regering naar brandstofleveringen te gaan verzoeken. Deze leveringen zouden niet in het kader van het zogeheten Petro Caribe initiatief moeten plaatsvinden. Dus eigenlijk komt het erop neer, dat wij Hoefdraad naar Caracas sturen omdat wij nu in hoge nood verkeren en de normale brandstofleveringen van de SOL niet langer kunnen bekostigen en een alternatief zoeken in de vorm van Venezolaanse brandstofleveringen. Als dit zogeheten Venezolaanse alternatief voor levering van gasoline lukt, wil dat dan zeggen, dat er alleen gasoline verkrijgbaar zal zijn bij de stations van Boedhoe en Go2? Wil dat dan ook zeggen, dat de SOL nu voor langere tijd naar zijn geld kan fluiten en de pompstations van de Shell en Sol mogen sluiten? Als dat zo is, dan is er hier gewoon sprake van misdadigheid naar een organisatie, waar velen een stuk brood verdienen en er slechts op gericht is, de overleving van dit kabinet nog enige tijd veilig te stellen. Waar de regering Bouterse zeer vermoedelijk niet aan gedacht heeft, is dat de Amerikaanse regering Trump momenteel doende is de sancties tegen het dictatoriale regiem in Caracas te verzwaren en dat er ook maatregelen tegen landen en oliemaatschappijen in het vooruitzicht zijn gesteld, die toch nog brandstof van Maduro willen afnemen. De regering Trump heeft zelfs de eigen Amerikaanse maatschappij “Chevron” gesommeerd zijn activiteiten in Venezuela te staken en ook gedreigd verstrekkende sancties te zullen instellen tegen andere c.q. externe afnemers van Venezolaanse olieproducten. Zo heeft een grote Indiase afnemer ook besloten geen Venezolaanse olie meer te betrekken, omdat deze bevreesd is voor Amerikaanse sancties en de nadelen die daaruit zullen voortvloeien voor andere Indiase belangen in de Verenigde Staten van Amerika. De Amerikaanse sancties zijn zeer verstrekkend en diepgaand en kunnen natuurlijk niet alleen grote afnemers van Venezolaanse olie raken maar zeker ook de miniscule zoals Suriname. Als wij uit grote nood nu ook nog Venezolaanse brandstof willen gaan betrekken cq bedelen, omdat we de SOL niet eens meer kunnen betalen voor reguliere leveringen van petroleum derivaten, dan lopen wij zeker het enorme risico ook meegenomen te worden in de Amerikaanse strafmaatregelen. De Venezolaanse optie is daarom naar onze mening geen oplossing en zelfs een gevaarlijk alternatief.