Internationaal Grootmeester Guno Burleson dolf afgelopen vrijdagavond het onderspit in de achste ronde van het Surinaams Kampioenschap Dammen (SKD) tegen Derryl Bohr. Burleson moest echter na een ongeslagen reeks van zeven rondes, zijn meerdere in Bohr herkennen. Ondanks het verlies blijft Burleson aan kop steken met 12 punten. Vanavond in de negende ronde treft de Internatinaal Grootmeester de hekke sluiter van de zevende ronde, Anches Wadli. Gezien de prestaties van deze twee spelers, wordt er verwacht dat Burleson als winnaar uit de bus zal komen. Overige uitslagen van de 8ste ronde: Somai – Dumfries 2-0; Bohr – Burleson 2-0; Alfaisi – Sadiek 2-0; Oostburg – Anches 2-0; Bendt – Arief 1-1; Niaaz – Lion 1-1. Het schema van vandaag: Anches – Burleson; – Somai; Bohr – Alfaisi; Niaaz Salarbaks – Sadiek; Lion – Dumfries; Arief Salarbaks – Oostburg. De Standenlijst t.a.v. de 8ste ronde: 1. Burleson 12 punten; 2. Somai 10 punten; 3. Bohr 10 punten; 4. Niaaz 10 punten; 5. Alfaisi 9 punten; 6. Bendt 9 punten; 7. Arief 9 punten; 8. Lion 7 punten; 9. Sadiek 6 punten; 10. Oostburg 6 punten; 11. Anches 5 punten; 12. Dumfires 3 punten.