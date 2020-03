Abop-parlementariër Edward Belfort heeft in een interview met eet lokaal medium aangegeven, dat Suriname een stuurloos land is geworden, door slecht regeringsbeleid. “ Voor het eerst in de geschiedenis van Suriname, is het voorgekomen dat er bestuurders aan het bewind zijn en alleen maar leugens vertellen, terwijl het volk ze op hun eigen leugens betrapt. Volgens Belfort is de ‘verdwijning’ van een deel van de valutakasreserves de grootste bankroof te allen tijde in de geschiedenis van Suriname. “Deze mannen hebben een olifantenhuid, ze storen zich aan God noch gebod”, zegt Belfort. “De reserves van de burgerij bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) werden met het doel daar ondergebracht, om vervolgens daar gretig gebruik van te kunnen maken door bepaalde personen”, aldus Belfort. “Toen het schandaal van de kasreserve zich voordeed, wist men ineens zich geen houding aan te nemen”, zei Belfort. “De vicepresident zei in een toespraak, dat er 100 miljoen is besteed aan basisgoederen en andere levensmiddelen. Maar de minister van Financiën komt in DNA vertellen dat het geen 100 miljoen is, maar 98 miljoen. Onlangs zei Kirpalani op een ‘zogenaamde’ persconferentie van een veroordeelde man, die het ambt van president bekleedt, dat er 197 miljoen is besteed. Wij weten dus nu niet wat waar is”, benadrukte Belfort. De parlementariër zegt een aantal keren gevraagd te hebben in DNA, dat de president conform artikel 92 lid 2 van de bankwet tekst en uitleg komt geven inzake de kasreserve, maar dit is onbeantwoord gebleven. “Nu hoor ik, dat de voorzitter van DNA geen vergadering zal houden, zolang de regering geen tekst en uitleg hieromtrent geeft. Terwijl ik een aantal weken geleden daarop heb gestaan”, benadrukte Belfort. Volgens Belfort probeert Simons zand in de ogen van het volk te strooien. Belfort is van mening, dat de koers niet omlaag kan, maar zal juist verder stijgen, omdat er geen dekking hiervoor is. “Suriname produceert en exporteert niet meer. Er wordt alleen maar naar dollars gezocht ”, stelde Belfort. Hij zei verder, dat de Amerikaanse Centrale Bank die eerder dollars had gegeven aan Suriname, de omgewisselde euro’s in dollars, toen had gezegd dat de dollars via de handelsbanken moesten worden verdeeld. “Wat heeft de president toen gedaan, hij heeft ze via een zogenaamde vriend ‘Djotelal’, geaccommodeerd. De Amerikaanse bank heeft toen gezegd, dat wij geen enkele dollar meer zullen krijgen, want die zijn via oneigenlijke kanalen naar buiten gekomen”, benadrukt hij. Volgens Belfort zal dan de vraag naar dollars heel hoog worden en ook de verkoopprijzen. “Zodanig groot, dat het volk niet meer hiervoor kan betalen. “Met de aanpak van de illegale cambio’s, kan de koers niet omlaag worden gedrukt. Met beleid en productie, kan dat pas gebeuren”, zei Belfort. De parlementariër ziet ook de situatie van het bakovenbedrijf FAI als een verloren kans. “Onze enig export bakovenbedrijf heeft zijn deuren gesloten, de directie heeft zijn koffers gepakt en het land verlaten. Ook handelszaken sluiten, door het niet kunnen betalen van de verhoogde valutaprijzen. Het land is officieel in een financiële malaise beland, door het slecht beleid van regering Bouterse 2”, aldus Belfort.