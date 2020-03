Tijdens de 8e speciale spoedbijeenkomst gisteren in Barbados hebben CARICOM regeringsleiders en ministers van Volksgezondheid overeenstemming bereikt over een regionaal protocol, tot vaststelling van minimumnormen voor de behandeling van het COVID19-virus, meer bekend als coronavirus. Het protocol is van cruciaal belang om paniek en angst in de regio te voorkomen. De bijeenkomst werd bijgewoond door de Pan American Health Organisation (PAHO), Caribbean Public Health Agency (CARPHA), Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA), CARICOM Implementation Agency for Crime and Security (IMPACS) en vertegenwoordigers van de leiding van de cruiseschip industrie en hun representatieve instanties, de Florida Caribbean Cruise Associate (FCCA) en de Cruise Lines International Association (CLIA). De capaciteit om een uitbraak te beheren werd als een aandachtspunt aangemerkt. Als gevolg van de vergadering werd overeengekomen, een bureau van regeringsleiders op te richten om de besprekingen met de reis- en toerismesector, regionale financiële instellingen, internationale financiële instellingen en de particuliere sector, voort te zetten. Het zal moeten leiden tot het verzamelen van middelen om de capaciteit van de regio bij een mogelijke uitbraak te vergroten. Tegen die achtergrond heeft de vergadering CARPHA en PAHO gevraagd te helpen, door een gap-analyse van de capaciteiten van de lidstaten, uit te voeren. Het protocol opgesteld door CARPHA stelt individuele staten in staat om aanvullende maatregelen te nemen indien zij dit vereisen. CARICOM-voorzitter Mia Mottley, tevens premier van Barbados, benadrukte dat de leiders bereid waren te allen tijde de vitale nationale en regionale belangen in dit gebeid te beschermen. “We moeten samen actie ondernemen om dit te doorstaan”, zei de premier verwijzend naar de reactie van de gemeenschap op het virus. Het protocol definieert de rollen en verantwoordelijkheden van alle partijen en wil ervoor zorgen dat er effectieve communicatie is tussen CARICOM-regeringen en de cruise industrie met betrekking tot beslissingen, zodat er een gemeenschappelijk begrip is. De vergadering erkende ook dat het bestaande regionale responsmechanisme, gecoördineerd door CDEMA, al alert was en actief scenarioplanning uitvoerde in samenwerking met CARPHA, PAHO, IMPACS en de rampenbestrijdingsinstanties en Chief Medial Officers van de lidstaten. CDEMA zou ook richtsnoeren verstrekken en beste praktische ervaringen delen met de lidstaten bij hun aanpak van het beheer bij een uitbraak. Een ontwerp-kaderdocument is al gedeeld met regionale partners en alle deelnemende staten van CDEMA en hierop zal worden voortgebouwd. De ambtenaren betrokken bij de cruisebranche bevestigden dat zij hun steentje hebben bijgedragen aan het screenen van passagiers en verklaarden bereid te zijn met het vastgestelde protocol te werken. De functionarissen zeiden dat ze de inzet en expertise van hun partners in CARICOM, PAHO, CARPHA, CEDEMA en IMPACS enorm op prijs stelden, omdat iedereen samenwerkt in het wederzijds belang van het bieden van de hoogste mate van veiligheid en gezondheid van passagiers, bemanning en de bezochte bestemmingen. Ze zeiden dat screeningprocedures en protocollen voor preventie, bewaking en reactie integraal deel uitmaken van industriële activiteiten. De cruisefunctionarissen voegden eraan toe dat duidelijke en praktische protocollen in de hele regio van essentieel belang zijn en kijken uit naar voortdurende samenwerking met alle belanghebbenden. Ze spoorden iedereen aan zich aan te passen aan de richtlijnen en procedures van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) en andere wereldwijde medische experts. Ze spraken hun dank ook uit voor het leiderschap en initiatief van premier Mottley bij het bijeenroepen van een productieve bijeenkomst. De eerste bevestigde gevallen van het coronavirus werden gemeld in het Caribisch gebied, nadat de autoriteiten in de Dominicaanse Republiek zondag hadden bevestigd dat een Italiaanse onderdaan in het weekend in een ziekenhuis van Santo Domingo, is ingecheckt. Regionale media hebben drie gevallen van het coronavirus (covid19) in het Caribisch gebied gemeld. De gevallen zijn geïdentificeerd op de eilanden St. Barthélemy (St. Barts) en Frans St. Maarten. Volgens de Daily Herald van Sint Maarten werden drie mensen positief bevonden voor het virus door het Institute Pasteur Laboratory van Guadeloupe, dat de tests deed. De krant meldde dat het een inwoner van St. Barts en zijn bezoekende familieleden betreft. De man is naar verluidt beperkt tot zijn huis met dagelijkse surveillance. Trinidad en Tobago hebben voor het eerst een 14-dagen een verbod ingesteld op bezoekers uit China. Sindsdien zijn vijf andere landen aan die lijst toegevoegd: Zuid-Korea, Italië, Japan, Iran en Singapore. Meer dan 85.000 mensen in meer dan 50 landen zijn besmet met het voormelde virus. Vanaf zondagmiddag zouden er wereldwijd ongeveer 3.000 mensen aan zijn overleden. Er is nog geen vaccin voor COVID19 ontwikkeld.