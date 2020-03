Pluimveehouders hebben het momenteel zwaarder dan normaal. Los van de fluctuerende wisselkoersen, die een gevaar voor hen vormen, hebben pluimveehouders die het van de eierenproductie moeten hebben een overschot aan eieren. Omdat er daarenboven weinig afzetmogelijkheden zijn, zijn deze genoodzaakt, hun product goedkoper dan normaal aan de man te brengen, wat hun nadelig uitkomt. Voor een rek eieren wordt er momenteel tussen de SRD 15 en SRD 25 neergeteld. Sarrell Rampersad, vertegenwoordiger van Rogom Farm NV, om een reactie gevraagd, stelt dat het overschot, komt door de inzet van legkippen die augustus 2019 werden bijgevoegd. Die legkuikens werden ingezet om de toenmalige schaarste op te vangen. Volgens Rampersad heeft men bij het inzetten, geen rekening gehouden met het gevolg dat er na 6 maanden een overschot zou ontstaan. “Er is momenteel een groot overschot, wij moeten ons product ver beneden de kostprijs aanbieden. De voerprijs is bovendien binnen twee maanden met SRD48,- per zak gestegen. De schaarste aan valuta speelt nu ook een belangrijke rol. Dus u snapt dat wij, eierenboeren, momenteel over de kop gaan”, aldus Rampersad. Volgens Rampersad is exporteren nu geen optie. “Om te kunnen exporteren, moeten de eieren gekoeld zijn, ze moeten ook een laboratoriumcontrole ondergaan. Exporteren kost veel meer, de kosten zijn zeker 3 maal hoger”, stelt Rampersad. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) zou volgens Rampersad, hebben gezegd, blij te zijn dat eieren momenteel goedkoop zijn. “Boeren kunnen momenteel het hoofd nauwelijks boven water houden. We hebben niet eens de tijd gehad, om onze reserves op te potten. Deze omstandigheden zijn niet ideaal voor ons, want wij lijden groot verlies”, aldus Rampersad. Tot slot benadrukt Rampersad dat zij tot nog toe, geen tegemoetkoming van de departementen HI&T en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben gekregen.