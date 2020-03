De huidige financieel-economische dip, dreigt de samenleving in een ravijn te storten. Arbeiders die ook afhankelijk zijn van brandstof, zijn momenteel zeer verontrust en zitten met hun handen in het haar. Ook vragen burgers zich af, wat ze vandaag weer boven het hoofd zal hangen. De econoom tevens voorzitter van de Surinaamse Partij van Arbeiders (SPA), Guno Castelen, zei in het tv-programma ‘In de branding’ dat de SPA als doel heeft, arbeiders veilig te stellen. Castelen stelt dat een onderhandeling van loon of salaris, nu niet voldoende is om de positie van een arbeider veilig te stellen. “De positie van de arbeider blijkt vandaag erger te zijn dan een aantal jaren terug. De arbeider moet nu bewust kiezen voor zijn eigen belang”, stelde Castelen. Volgens Castelen is de toestand van arbeiders verslechterd, na het deels verdwijnen van de kasreserves, die koersstijging als gevolg heeft. “We kunnen minder kopen met het geld dat is onderhandeld. Meer dan 40 procent van onze inkomsten gaat naar de overheid, wij als belastingtrekkers moeten nu niet de dupe ervan worden. Wij arbeiders moeten nu kijken hoe we het land beter kunnen besturen, en een president kiezen, die liefde heeft voor land en volk”, zei Castelen. Volgens Castelen kan onrust in de samenleving voorkomen worden, als vakbonden en de regering samen tot een besluit komen. “Als het om arbeiders gaat, moeten we een eenheid vormen. Suma seri wrokomang, strafu fiti! Dus die mannen zijn gewaarschuwd. Arbeiders moeten niet de dupe worden”, benadrukte Castelen. Tot slot zei Castelen dat we de persoon die het presidentschap vertegenwoordigt, niet kunnen vertrouwen. “Wij kunnen niet afgaan op het woord van onze president. Het is dezelfde man die in het parlement zei dat er geen devaluatie zou komen, diezelfde man heeft ons ook voorgehouden dat de koers niet zou stijgen. Dit is geen ‘disrespect’, maar hoe vertrouw je zo een persoon?” vroeg Castelen zich af.