De laatste lichting van het Korps Politie Suriname(KPS) die op 15 mei 2019 met haar opleiding begon en volgens planning deze in maart moet afronden, heeft tot op heden geen uniform (kleding en schoeisel) ontvangen. De rekruten hebben vanaf het prille begin, zelf voor alle kosten moeten opdraaien (medische- en Psychologische test, kleding en schoeisel). Volgens de leiding van het korps, zijn de middelen voor het aanschaffen van deze basisattributen voor de rekruten nog niet vrijgemaakt door het ministerie van Justitie en Politie (JusPol). Mag de samenleving daaruit concluderen, dat er geen geld is om agenten op een volwaardige manier op te leiden? Terwijl de regering gelden van de gemeenschap aan het verbrassen is, door grote partijen propagandamateriaal aan te schaffen en de ex-governor van de CBvS een peperdure auto kon aanschaffen, worden burgers die bereid zijn zich in te zetten voor land en volk, te kort gedaan. Opvallend is, dat er zelfs nog plannen zijn, nog een lichting op te roepen voor 25mei en dat naar alle waarschijnlijkheid, alle korpsen zullen deelnemen aan de jaarlijkse Avond Vierdaagse (AVD). Worden de rekruten dan misbruikt als een verkiezingsstunt? Zal de regering zulks plaatsen onder de noemer van ‘werkverschaffing’? Ondertussen is er een enorm tekort aan politieambtenaren. Ook merken we dat de overheid vooral in de laatste vijf jaren, problemen heeft met het tijdig uitbetalen van ambtenaren-salarissen. Hoe denkt de overheid deze nieuwe groep van werkers te voorzien van een loon?