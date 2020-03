Het verzoek van het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie (JusPol) aan de Amerikaanse justitie betreffende Dino Bouterse, zoon van president Desiré Bou-terse om zijn resterende straf in Suriname uit te zitten, is door het Amerikaanse departement afgewezen. De Amerikaanse justitie heeft op 7 oktober 2019 een brief ge-richt aan de toenmalige directeur van JusPol (Operationele Diensten) Lucretia Redan, waarin meegedeeld werd dat de aanvraag tot overdracht van Bouterse naar een Surinaamse detentiefaciliteit is afgewezen. De VS heeft het verzoek op grond van ernstige bezorgdheid over de wetshandhaving en de ernst van het misdrijf afgewezen. Abop-parlementariër Edward Belfort om een reactie gevraagd, noemt het actieplan van Bouterse om zijn zoon naar de Republiek Suriname over te plaatsen, een mislukt plan. De parlementariër zegt dat de beslissing van de VS terecht is en hij de afwijzing goedkeurt. “De president houdt zich teveel met zijn eigen belangen bezig, dan met de belangen van het volk”, benadrukt Belfort. Volgens Belfort is het staatshoofd meer bezig met zijn eigen persoonlijke leven, en is blind voor de situatie waarin het land zich bevindt. “Kijk in welke financiële crisis wij zijn komen te zitten, door de grote schulden die de regering moet aflossen en het wanbeleid. Belfort noemt dit een financiële malaise. “De staatskas is helemaal leeggeroofd, de SRD wordt straks weer gedevalueerd. De schulden bij benzine-leveranciers zijn allemaal zaken, waarvan men de ernst nog steeds niet inziet”, stelt hij. Volgens Belfort zijn er schulden gemaakt bij bepaalde benzineleveranciers die nog niet zijn afgelost en wordt er nu weer een beroep gedaan op andere leveranciers om te kunnen inspringen, om daar weer schulden te maken. “Men moet schulden aflossen, maar men maakt opnieuw schulden.” Belfort is van mening dat de koers niet omlaag kan, hiervoor heeft het beleid zelf gezorgd. “Ook kan Suriname nu niet meer produceren en exporteren. Wij leven letterlijk alleen van de importen”, zegt het assembleelid. De parlementariër ziet de situatie van het bakovenbedrijf FAI als een verloren kans. “Onze enig export bakovenbedrijf is ook gefaald, waardoor duizenden huishoudens brodeloos zijn komen te zitten.” Belfort zegt tot slot dat de volgende regering na de verkiezingen op 25 mei 2020, met torenhoge schulden komt te zitten, door het wanbeleid van de regering Bouterse.