We mogen ons in de komende tijd geen illusies maken, dat goederen in de winkels goedkoper zullen worden, omdat een president die weinig notie heeft van de wetmatigheden binnen een economie, dat op een feestvergadering aan goedgelovigen, heeft voorgehouden. Goederen zullen slechts goedkoper worden indien er prudent macro-economisch en monetair beleid vanwege de overheid gevoerd wordt, er veel meer op exportgerichte productie plaatsvindt, er stabiele wisselkoersen zijn, er groot vertrouwen in de machthebbers bij het bedrijfsleven ontstaat en dit land over voldoende vreemde valuta kan beschikken, dan pas zullen prijzen in de winkels stabiel zijn en misschien door gezonde concurrentie omlaag gaan. Maar zolang we ons bezig houden met populistisch gewauwel dat erop gericht is, goedgelovigen aan ons te binden, zal geen enkele koers omlaag gaan laatstaan tot gevolg hebben dat prijzen in de winkels gaan dalen. Wat belangrijk is, is dat we ons realiseren dat Suriname momenteel een belabberde verdiencapaciteit aan vreemde valuta heeft en dat we gewoon zeer onvoldoende verdienen aan legale exportproducten. We hebben te maken met een overheid die een miljarden SRD begrotingstekort heeft, waar nauwelijks productie tegenover staat. Ze kan hierdoor haar kosten niet meer goed dekken, en heeft al geruime tijd haar uitweg gezocht in de monetaire financiering van honderden miljoenen SRD. Op het wisselkoersenfront is heel goed te merken, dat het vertrouwen in onze nationale munt de SRD tanende is en dat door het huidige gevoerde macro-economische en monetaire beleid, daar op zeer korte termijn geen verbetering in zal optreden. Dat men ons in het buitenland nu wederom een ‘’cold shoulder’’ toebedeelt, blijkt wel uit de stopzetting van de dollarzendingen vanwege de Amerikaanse Centrale Bank. We hebben ook daar het vertrouwen geschonden door de cash dollars te sluizen naar cambio’s als die van Chotelal aan de Hendrikstraat. Dat was niet de bedoeling van de zendingen en daarom zijn die nu ook stopgezet. Dit alles heeft tot gevolg dat de schaarste aan het Amerikaanse geld alleen maar groter zal worden en velen die maandelijks dollaraflossingen hebben en huurpenningen moeten voldoen, in grotere problemen komen. Vraag en aanbod dicteren nog steeds de valutamarkt en daar kan zeker deze president met zijn beperkte mogelijkheden, niets meer aan doen. Hoefdraad zijn superminister op financien is uiteindelijk helemaal niet zo uitzonderlijk gebleken, gezien de financieel economisch ellende waar we ons thans in bevinden inclusief de CCC rating van het gerenommeerde ratingbureau Fitch. Lenen op de buitenlandse markt zal ons een rente van zeker boven de 20 procent opleveren, hetgeen we niet zullen kunnen aflossen. Wat de zaak nu alleen maar nog veel erger maakt is, dat door de wisselkoersnoteringen het niet uitgesloten is, dat we op korte termijn meer zullen moeten betalen voor een liter gasoline en of diesel. Dit zal dan gelijk een inflatoire werking sorteren en het leven van de doorsnee burger verder veronaangenamen. Het is ons ook opgevallen, dat veel winkels noodgedwongen door de stijgende wisselkoersen hun prijzen drastisch hebben moeten aanpassen. Weer anderen hanteren bij de prijsaanduiding vreemde valuta en verkopen dan nog slechts op basis van de dagkoers en die kan op veel plaatsen hemelsbreed verschillen. We zijn weer bij af en moeten tot onze grote spijt constateren, dat er nog geen officiële devaluatie van de SRD heeft plaatsgevonden maar dat die defacto wel al te merken is aan de prijzen en diensten.