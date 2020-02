Vertegenwoordigers van de media geraakten vandaag zeer ontstemd tijdens een persconferentie op de Centrale Bank waarvoor zij rond 12.30 waren uitgenodigd. De pers werd reeds bij aankomst onaangenaam verrast dat de persconferentie eerder dan gesteld aanving, maar wat de journalisten nog het meest heeft gehinderd, is dat voordat Governor Maurice Roemer aan het woord kwam, er werd medegedeeld dat elke journalist slechts de gelegenheid kreeg maar één vraag te stellen. Vervolgens werd er gezegd, dat de pers na de persconferentie de gelegenheid zou krijgen, vragen te stellen aan de leden van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de ASFA, de Vereniging van Cambiohouders en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Helaas waren die na afloop snel met de governor vertrokken. Dit heeft voor behoorlijk wat protest gezorgd onder de leden van de pers en die hebben dat duidelijk kenbaar gemaakt na de bijeenkomst. De voorzitter van de Vereniging van Journalisten (SVJ) Carla Boetius uitte haar misnoegen hierover tegenover de directie van de moederbank. Helaas bleef slechts een een directielid achter om de pers te woord te staan. De journalisten stelden, dat zij bij de volgende bijeenkomst niet zullen komen opdraven als dit de houding is van de Centrale Bank. “Er waren zoveel bankdirecteuren aanwezig en leden van het bedrijsleven die de vragen zouden kunnen beantwoorden, maar dat bleek niet mogelijk. Deze voorname maatschappelijke organisaties zijn vandaag bijeengekomen bij de moederbank om de valutamarkt/ wisselkoers die op dit moment door allerlei effecten naar een dermate verontrustende hoogte is gestegen, te bespreken.