In de afgelopen weken werden prijzen voor diensten en producten aanmerkelijk aangepast en wordt er nu in de meeste sectoren zelfs een dollarprijs gehanteerd. Klanten die willen afrekenen in Surinaamse dollar worden geconfronteerd met de op dat moment geldende wisselkoers van de dollar en SRD, die in de meeste gevallen veel hoger ligt dan die bij de cambio geldt. Volgens NPS-voorzitter, Gregory Rusland, is dit het direct gevolg van het wanbeleid van deze regering, waarbij niet alleen de samenleving maar vooral het bedrijfsleven opzoek is naar een stukje zekerheid. “Als je als ondernemer niet zo handelt, raak je geconfronteerd met het feit dat bij de aanschaf van een nieuwe partij producten, je niet het zelfde aantal meer kunt aanschaffen”, aldus Rusland. Volgens hem is het voor een ondernemer moeilijk te plannen, onder een aldoor stijgende koers, waardoor er gezocht wordt naar een houvast. “De regering zal zoals gebruikelijk maatregelen willen treffen, echter zullen deze slechts voor korte tijd zijn. Dit is consequentie van het beleid wanneer een overheid meer geld uitgeeft dan zij verdient”, stelt Rusland. Volgens hem is dit niet alleen het gevolg van het vertrappen van de kasreserve, maar ook het verkopen van de goudvoorraden. “Elke SRD wordt gedekt door de dollar en goud in de kluis van de Centrale Bank van Suriname. Als je deze verkoopt of verbrast, kreeg je te maken met een devaluatie. ”, zegt Rusland. Volgens de voorzitter van de NPS is het leegroven en het afbreken van de economie een karakter van deze regering. “Kijk maar naar 2010 toen ze een volle staatskas zijn komen aantreffen en deze totaal hebben verbrast. In hun tweede zittingstermijn wordt er meer geleend dan er kan worden afgelost”, aldus Rusland. Hij vreest dat de regering niet in staat zal zijn de salarissen uit te betalen en meer geld zal laten bedrukken. Dit zal maken dat de koers verder zal stijgen richting de verkiezingen van 25 mei.