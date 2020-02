Vanaf vandaag zal de levering van brandstof aan de benzinestations niet gegarandeerd zijn. Dit verneemt de redactie uit zeer betrouwbare bron. De olierekening die de overheid dient te voldoen aan de leveranciers cq olie-maatschappijen is opgelopen naar USD 40 miljoen en is nog steeds niet voldaan. De pompstations hebben tot gisteren nog gasoline en diesel ontvangen van de leveranciers, maar zullen na vandaag niet meer voorzien worden zolang de schuld niet is voldaan. De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zei onlangs in De Nationale Assemblee, dat de olierekening aan de oliemaatschappijen is betaald met een deel van de kasreserve. Deze mededeling heeft nader onderzoek onzerzijds noodzakelijk gemaakt en het is thans gebleken dat de staat een torenhoge brandstofschuld heeft bij de oliemaatschappijen. Deze schuld neemt elke maand verder toe en de overheid moet naar wij vernemen telkens naar middelen zoeken om te kunnen voldoen aan de be-talingsvoorwaarden van de oliemaatschappijen, anders kan er brandstofschaarste ontstaan. We zijn nu zover dat er tot vrijdag brandstof zal zijn en als de schuld van de staat niet aanmerkelijk is ingelopen de kans op een schaarste niet ondenkbaar wordt.