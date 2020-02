De Federal Reserve Bank New York (Fed) zal per heden geen cash-dollars meer sturen voor de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De Federal Reserve Bank is de Centrale Bank van de Verenigde Staten van Amerika en heeft deze faciliteit aangehouden, omdat de CBvS zich niet heeft gehouden aan de strenge voorwaarden die waren gesteld. Deze maatregel komt op het moment waarop er al een enorme schaarste is aan contante US-dollars. Governor Maurice Roemer zal opnieuw moeten onderhandelen met de Fed om deze faciliteit weer mogelijk te maken. Het contract met de Fed werd eerder afgesloten door een team onder leiding van de toenmalige governor Robert van Trikt. Naar wij vernemen moesten de cash-dollars via de commerciële banken worden ver-strekt en niet via cambio’s. De Fed is erachter gekomen, dat de dollars bij cambio’s werden verhandeld. De Fed is hierdoor zeer ontstemd, dat de centrale bank zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden, waardoor het gevaar van money laundering is ontstaan. De cash-dollars mochten nooit bij cambio’s zoals Chotelal (City Cambio) worden verstrekt. Vandaar dat er nooit een antwoord kwam over “hoe Chotelal aan de dollars kwam”. Op de vraag van een journalist aan de voormalige governor, hoe Chotelal aan de dollars kwam, antwoordde Van Trikt dat die vraag maar aan Bouterse gesteld moest worden. De dollars binnenhalen via de Fed was toentertijd een enorme opluchting voor de financiële instellingen.