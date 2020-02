SV Macron 9 22 SV Zoelen 9 21 SV NW Amsterdam 9 19 SV Black Tiger 10 19 SV Locomotief 10 17 SV Indo 9 17 SV Blue Wings 9 13 SCV Voorburg 10 10 SV Rust & werk 9 4 SV Ellen 9 3 SV Jong Mariënburg 9 3

Hierbij de wedstrijdsuitslagen van de Sport Bond Commewijne (SBC) van afgelopen zondag. In de 11e speelronde kwamen SV locomotief en Jong Mariënburg uit tegen elkaar. SV Locomotief veegde Jong Mariënburg van het veld met een eindstand van 8-0. Rotgans van SV Locomotief maakte in totaal vijf doelpunten, ook wisten Rocky Rother, Shaquille Wielson en Valian Soemanta het net van de tegen partij te vinden. Ook kwamen SCV Voorburg en SV Ellen uit tegen elkaar. Ellen dolf het onderspit tegen de jongens uit NW Amsterdam. Clement Dacosta van Voorburg was de topscorer met drie doelpunten. Zijn teamgenoot Jordy Imang scoorde één doelpunt. Aan de andere kant waren Emilio Doornkamp en Othniël Yzer de treffers, ze scoorden elk twee doelpunten. Uiteindelijk werd de eindstand in deze ontmoeting 4-2 voor voorburg. SV Macron en SV Indo kwamen niet verder dan een 2-2 eindstand. Isairo Doelrakim maakte twee doelpunten voor Macron en Fabian Djemisie en Ivanildo Scholsberg waren de dolpuntenmakers van Indo. SV Black Tiger was net niet genoeg voor SV Nieuw Amsterdam. Ze verloren de ontmoeting met een eindstand van 2-3. Bij SV Black Tiger waren de treffers; Roano Salim en Melgavio Setoe. Bij FC NW Amsterdam scoorde Miquel Slagveer twee keer en Elvin Abuana maakte er 3-2 van. De standenlist per 23 februari Team gesp. punten