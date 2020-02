“We moeten voorkomen dat ook “doden” naar de stembus gaan”, aldus Pertjajah Lu-hur (PL) parlementariër, Ingrid Karta-Bink, afgelopen maandag tijdens een massameeting van de partij in het district Wanica. De meeting was bedoeld als strijd van de democratie tegen de dictatuur, waarbij er volgens de partij geen reden is voor viering van de revolutie gezien de materiële en im-materiële schade er is aangericht sinds 25 februari 1980. Volgens Karta-Bink is het belangrijk dat burgers gaan controleren of zij voorkomen op de kiezerslijst. “Contro-leer ala famiri sang dede keba”, stelde de PL-parlementariër. Dit is volgens haar ter voorkoming, dat de regering opnieuw de ruimte krijgt om de komende verkiezingen van 25 mei te manipuleren. “De NDP heeft aangeven, dat zij de komende verkiezingen zonder enige twijfel 30 zetels zal behalen. Dus zal ze er alles aan doen om het woord bij de daad te voegen”, aldus Karta-Bink. De parlementariër gaf verder aan, ervan overtuigd te zijn, dat het signaal voor een beter leven tijdens de protestactie van 17 februari is gegeven. “Wij willen deze ‘Nep te people’ weg, wij willen lage koersen , een waardevaste SRD, veilig wonen en vooral betaalbaar en goed onderwijs”, zei Karta-Bink. Volgens haar is het dan ook van belang, dat de samenleving op 25 mei deze regering wegstemt. Voorzitter van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, zei ervan overtuigd te zijn, dat de partij zeker 7 tot 10 zetels zal halen. Verder ergert hij zich eraan, dat PL tijdens de opiniepeilingen, wordt benadeeld en er werd vermeld dat de partij in Paramaribo geen enkel zetel zal behalen. “Men wil het maken tot een strijd tussen de NDP en de VHP, maar wij houden de zaak in vrede en bepalen”, aldus Somohardjo.